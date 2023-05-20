Де дивитися бій Ломаченко – Хейні
Бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Девіном Хейні відбудеться в ніч на 21 травня у Лас-Вегасі, США. Поєдинок розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом.
Вечір боксу відбудеться на MGM Grand Garden Arena, а на кону головного бою стоятимуть чемпіонські пояси WBC, WBA Super, IBF та WBO, які належать Хейні.
Де дивитися бій Ломаченко – Хейні?
Медіасервіс MEGOGO на початку травня повідомив, що відмовився від трансляції бою Ломаченко – Хейні. Таким чином цей поєдинок не покаже жоден телеканал чи платформа в Україні.
Однак трансляція бою на території України буде доступна на YouTube-каналі промоутерської компанії Top Rank, яка вирішила безкоштовно його показати українцям.
Бій у Лас-Вегасі також транслюватимуть у прямому ефірі іноземні телеканали ESPN+ (за системою PPV) і британський Sky Sports.
Трансляція бою на ESPN буде доступна за системою pay-per-view, або плати й дивися. Її вартість становитиме $59,99 або 2,2 тис. грн. Вартість підписки на Sky Sports становить 46 фунтів (2,1 тис. грн).
Повний файткард боїв у Лас-Вегасі:
- Девін Хейні (США) – Василь Ломаченко (Україна), 12 раундів;
- Оскар Вальдес (Мексика) – Адам Лопес (США), 10 раундів;
- Реймонд Мураталла (США) – Джеремая Накатіла (Намібія), 10 раундів;
- Ендрю Молоні (Австралія) – Джунто Накатані (Японія), 12 раундів;
- Ніко Алі Волш (США) – Денні Розенбергер (США), 8 раундів;
- Еміліано Варгас (США) – Рафаель Хассо (США), 4 раунди;
- Абдулла Мейсон (США) – Десмонд Лайонс (США), 6 раундів;
- Флойд Діаз (США) – Луїс Фернандо Сааведра (Мексика), 8 раундів;
- Амарі Джонс (США) – Пачіно Гілл (США), 6 раундів.
Востаннє Ломаченко виходив на ринг 30 жовтня. За підсумками 12 раундів він здолав американця Джамейна Ортіса. Девін Хейні теж востаннє бився у жовтні, коли захищав пояси у реванші з Джорджем Камбососом-молодшим.
Фото: Top Rank Boxing