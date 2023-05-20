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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Де дивитися бій Ломаченко – Хейні

Хейні - Ломаченко

Бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Девіном Хейні відбудеться в ніч на 21 травня у Лас-Вегасі, США. Поєдинок розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на MGM Grand Garden Arena, а на кону головного бою стоятимуть чемпіонські пояси WBC, WBA Super, IBF та WBO, які належать Хейні.

Де дивитися бій Ломаченко – Хейні?

Медіасервіс MEGOGO на початку травня повідомив, що відмовився від трансляції бою Ломаченко – Хейні. Таким чином цей поєдинок не покаже жоден телеканал чи платформа в Україні.

Однак трансляція бою на території України буде доступна на YouTube-каналі промоутерської компанії Top Rank, яка вирішила безкоштовно його показати українцям.

Бій у Лас-Вегасі також транслюватимуть у прямому ефірі іноземні телеканали ESPN+ (за системою PPV) і британський Sky Sports. 

Трансляція бою на ESPN буде доступна за системою pay-per-view, або плати й дивися. Її вартість становитиме $59,99 або 2,2 тис. грн. Вартість підписки на Sky Sports становить 46 фунтів (2,1 тис. грн).

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Повний файткард боїв у Лас-Вегасі:

  • Девін Хейні (США) – Василь Ломаченко (Україна), 12 раундів;
  • Оскар Вальдес (Мексика) – Адам Лопес (США), 10 раундів;
  • Реймонд Мураталла (США) – Джеремая Накатіла (Намібія), 10 раундів;
  • Ендрю Молоні (Австралія) – Джунто Накатані (Японія), 12 раундів;
  • Ніко Алі Волш (США) – Денні Розенбергер (США), 8 раундів;
  • Еміліано Варгас (США) – Рафаель Хассо (США), 4 раунди;
  • Абдулла Мейсон (США) – Десмонд Лайонс (США), 6 раундів;
  • Флойд Діаз (США) – Луїс Фернандо Сааведра (Мексика), 8 раундів;
  • Амарі Джонс (США) – Пачіно Гілл (США), 6 раундів.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг 30 жовтня. За підсумками 12 раундів він здолав американця Джамейна Ортіса. Девін Хейні теж востаннє бився у жовтні, коли захищав пояси у реванші з Джорджем Камбососом-молодшим.

Фото: Top Rank Boxing

Бокс, Василь Ломаченко
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