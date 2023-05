Світоліна вийшла до першого фіналу турніру WTA після народження дитини

Українка Еліна Світоліна вийшла до фіналу тенісного турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі.

У півфіналі вона обіграла французку Клару Бюрель у трьох сетах із рахунком 4:6, 7:5, 6:3.

Тенісистки провели на корті 2 години та 23 хвилини, за які Світоліна один раз подала на виліт і припустилася трьох подвійних помилок. У її опонентки три ейси та десять подвійних помилок.

SVITOLINA SURVIVES

Former champion @ElinaSvitolina rallies from a set and 1-4 down to outlast Burel in a thrilling encounter to reach her first final since August of 2021!#IS23 pic.twitter.com/DIMaqae6Cl

— wta (@WTA) May 26, 2023