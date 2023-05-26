Світоліна вийшла до першого фіналу турніру WTA після народження дитини

Українка Еліна Світоліна вийшла до фіналу тенісного турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі.

У півфіналі вона обіграла французку Клару Бюрель у трьох сетах із рахунком 4:6, 7:5, 6:3.

Тенісистки провели на корті 2 години та 23 хвилини, за які Світоліна один раз подала на виліт і припустилася трьох подвійних помилок. У її опонентки три ейси та десять подвійних помилок.

SVITOLINA SURVIVES Former champion @ElinaSvitolina rallies from a set and 1-4 down to outlast Burel in a thrilling encounter to reach her first final since August of 2021!#IS23 pic.twitter.com/DIMaqae6Cl — wta (@WTA) May 26, 2023

Перша партія була рівною – обидві спортсменки припускалися помилок, але суперниці вдалося зробити три брейки, проти двох у Світоліної. У другому сеті українка програвала 1:4 з брейком, але змогла відіграти чотири гейми поспіль і зрівняти у рахунку за партіями.

У вирішальному сеті Еліна відразу повела з брейком, але за рахунку 3:2 віддала свою подачу Кларі. Та вже у наступному розіграші вона зробила зворотній брейк, після якого Бюрель вже не взяла жодного гейму.

Це була друга очна зустріч тенісисток і друга перемога українки.

Для Світоліної це буде перший фінал з 2021 року, відколи вона виграла хардовий турнір WTA 250 у Чикаго та перший після народження дитини.

У фіналі змагань у Страсбурзі Світоліна зіграє з росіянкою Анною Блінковою, яка виступає під нейтральним прапором. Гра запланована на суботу, 27 травня.

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