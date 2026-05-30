В оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань в своїй країні.

Про це повідомляє проєкт розслідувань Vsquare.

Чому США розглядають Орбана на посаді в ООН

Як стверджують іноземні та угорські джерела, у США допускають варіант щодо просування Орбана на високу посаду в ООН, яка забезпечить йому дипломатичний імунітет.

Згідно з конвенцією ООН 1946 року, абсолютний дипломатичний імунітет, аналогічний статусу послів, поширюється лише на генерального секретаря ООН, його заступників та помічників. Ця посада гарантує захист від будь-якого судового чи кримінального переслідування як для самих посадовців, так і для їхніх подружжів та неповнолітніх дітей.

Очільники спеціалізованих агентств ООН також наділені дипломатичним імунітетом, проте вони мають захист від переслідування виключно за ті дії, які вчинили під час виконання своїх офіційних обов’язків.

Крім потенційної допомоги від США, Орбан може отримати підтримку аргентинського президента Хав’єра Мілея. Це партнерство є вагомим у контексті боротьби за посаду наступного генсека ООН, де головним претендентом вважають очільника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі – аргентинця, який має тісні зв’язки з Мілеєм.

Посада в ООН дасть колишньому прем’єру Угорщини не лише дипломатичний імунітет, а й можливість працювати у Нью-Йорку. Відомо, що вже цього літа Орбан планує візит до США на Чемпіонат світу з футболу, до того ж його донька із зятем уже рік мешкають в Америці.

Якщо політична обстановка в Будапешті загостриться, Орбан зможе залишитися у США після завершення чемпіонату. Робота в ООН відкриє для нього альтернативу: йому просто не знадобиться звертатися до американської влади за політичним притулком.

Журналісти поцікавилися в Орбана, чи не побоюється він судового переслідування проти себе або своєї родини у разі розслідувань з боку нового уряду прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Однак Орбан це відкинув, запевнивши, що завжди діяв у межах закону та залишається вірним присязі.

