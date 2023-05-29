Світоліна на старті Ролан Гаррос вибила минулорічну півфіналістку турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№192 у WTA) вдало стартувала на турнірі серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2023 у Франції.

У матчі 1/64 фіналу вона у двох сетах здолала італійську тенісистку Мартіну Тревізан (№24 у WTA) з рахунком 6:2, 6:2.

Тенісистки провели на корті одну годину та 10 хв, за які Світоліна двічі подала на виліт, тоді як у суперниці жодного ейсу та чотири подвійні помилки. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Українка не віддала жодної власної подачі суперниці. Ба більше, Тревізан не дісталася навіть до брейк-поінтів.

Back in business @ElinaSvitolina maintains her unbeaten streak in #RolandGarros first round matches defeating Trevisan 6-2, 6-2. pic.twitter.com/wKv1ap7MuI — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

У наступному раунді Еліна зустрінеться з представницею Австралії Сторм Гантер, яка пройшла до основної сітки змагань через кваліфікацію, а у першому раунді вибила з Ролан Гаррос іспанку. Вона перемогла в кваліфікації, а в першому раунді несподівано вибила іспанку Нурію Паррісас-Діас.

Еліна Світоліна виступала на паризьких кортах Ролан Гаррос з 2011 року. У 2022 році вона пропустила розіграш через вагітність. Після повернення у великий теніс перемога над Тревізан стала першою на турнірах серії Grand Slam. На минулорічному Ролан Гаррос Тревізан дісталася півфіналу.

Найкращим результатом українки на Ролан Гаррос є три стадії чвертьфіналу, яких вона діставалася у 2015, 2017 та 2020 роках.

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