Світоліна на старті Ролан Гаррос вибила минулорічну півфіналістку турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№192 у WTA) вдало стартувала на турнірі серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2023 у Франції.

У матчі 1/64 фіналу вона у двох сетах здолала італійську тенісистку Мартіну Тревізан (№24 у WTA) з рахунком 6:2, 6:2.

Тенісистки провели на корті одну годину та 10 хв, за які Світоліна двічі подала на виліт, тоді як у суперниці жодного ейсу та чотири подвійні помилки. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Українка не віддала жодної власної подачі суперниці. Ба більше, Тревізан не дісталася навіть до брейк-поінтів.

