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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна перемогла ще одну росіянку та вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Українка Еліна Світоліна (№192 WTA) вийшла до чвертьфіналу ґрунтового турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2023.

У матчі 1/8 фіналу вона у двох сетах здолала росіянку Дар’ю Касаткіну (№9 WTA), яка виступає у нейтральному статусі. Гра завершилася з рахунком 6:4, 7:6 (7:5) на користь Еліни.

Матч тривав одну годину та 59 хвилин, за які українка тричі подала навиліт, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 6/12 брейк-пойнтів. Касаткіна реалізувала п’ять брейк-пойнтів із дев’яти та допустила чотири подвійні помилки.

У першому сеті суперниці спершу обмінялися розіграшами, після чого Світоліна взяла два брейки поспіль та повела 4:1. За рахунку 5:4 Еліна вийшла подавати на першу партію і з першого сетболу її закрила.

Друга партія розпочалася з брейку від Касаткіної, але Світоліна майже відразу підхопила ініціативу та виграла п’ять із шести наступних розіграшів.  виграла п’ять з шести наступних геймів, 5:3 на користь українки. Наприкінці сету Еліна двічі не подала на перемогу і матч перейшов в тайбрейк, в якому українка перемогла.

Це була сьома очна зустріч тенісисток на кортах і сьома перемога українки.

Після гри Світоліна не потисла руку росіянці Касаткіній. Щодо Дар’ї, то вона раніше заявляла, що розуміє, що українці не тиснуть руку через війну. Вона також підтримала відсторонення російських команд від міжнародних змагань.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти переможниці матчу між американкою Слоан Стівенс та білорускою Ариною Сабалєнка, яка виступає під нейтральним прапором.

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