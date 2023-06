Світоліна перемогла ще одну росіянку та вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос

Українка Еліна Світоліна (№192 WTA) вийшла до чвертьфіналу ґрунтового турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2023.

У матчі 1/8 фіналу вона у двох сетах здолала росіянку Дар’ю Касаткіну (№9 WTA), яка виступає у нейтральному статусі. Гра завершилася з рахунком 6:4, 7:6 (7:5) на користь Еліни.

Матч тривав одну годину та 59 хвилин, за які українка тричі подала навиліт, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 6/12 брейк-пойнтів. Касаткіна реалізувала п’ять брейк-пойнтів із дев’яти та допустила чотири подвійні помилки.

In her Slam return, @ElinaSvitolina equals her best Paris performance advancing to the QFs!#RolandGarros pic.twitter.com/foXpA0kgUB

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2023