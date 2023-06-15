Із Мудриком, але без Забарного: відома заявка України на молодіжне Євро-2023

Тренерський штаб молодіжної збірної України з футболу до 21 року визначився зі складом команди на Євро-2023.

До заявки увійшли 23 футболісти, включно із трьома гравцями дорослої команди – Анатолієм Трубіним, Михайлом Мудриком і Владиславом Ванатом.

Водночас, поза заявкою молодіжки опинився захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний.

Заявка збірної України U-21 на Євро-2023

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар), Кирило Фесюн (Колос);

Руслан Нещерет (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар), Кирило Фесюн (Колос); Захисники: Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (обоє – Динамо), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Ростислав Лях (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Арсеній Батагов (Зоря);

Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (обоє – Динамо), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Ростислав Лях (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Арсеній Батагов (Зоря); Півзахисники: Володимир Бражко (Зоря), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Микола Михайленко (Олександрія), Олександр Назаренко (Дніпро-1), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Михайло Мудрик (Челсі);

Володимир Бражко (Зоря), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Микола Михайленко (Олександрія), Олександр Назаренко (Дніпро-1), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Михайло Мудрик (Челсі); Нападники: Богдан В’юнник (ГАК, Австрія), Данило Сікан (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо).

Підготовку до чемпіонату Європи молодіжна збірна України розпочала зі спарингу проти Кувейту U-23, в якому здобула перемогу з рахунком 2:0. 16 червня синьо-жовті зіграють товариський матч проти однолітків з Ірландії.

Підопічні Руслана Ротаня розпочнуть виступи на континентальній першості 21 червня з матчу проти Хорватії. До одного квартету з українцями також увійшли Румунія та п’ятиразові чемпіони з Іспанії.

Джерело : УАФ

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