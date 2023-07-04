Британія заборонила витрачати виручені від продажу Челсі кошти за межами України

Влада Великої Британії заборонила витрачати 2,3 млрд фунтів ($2,9 млрд), виручених від продажу лондонського футбольного клубу Челсі, за межами України.

Про це у статті в The Times повідомив Майк Пенроуз, голова фонду допомоги постраждалим від війни в Україні.

– Після продажу Челсі отримані гроші було передано нашому фонду, щоб допомогти “всім жертвам війни в Україні та подолати її наслідки”, умови згодом були прописані в документах про продаж, затверджених урядом. Через рік уряд повідомляє фонду, що за домовленістю з ЄС подаровані гроші передадуть лише за умови, якщо ми погодимося обмежити витрати в межах географічних кордонів України, – заявив Пенроуз.

Він додає, що у такому випадку фонд не зможе розглядати запити на допомогу українським біженцям та родинам, які їх приймають.

Нещодавно британська газета Daily Mail писала, що ексвласник клубу Роман Абрамович не підписує угоду про виділення Україні грошей від продажу Челсі, оскільки хоче, щоб частину коштів виділили “росіянам, які постраждали від війни”.

Поки діють санкції проти Росії, на такий крок не погодиться ні уряд Британії, ні Європейська комісія.

За словами Пенроуза, формулювання “всі жертви війни в Україні та її наслідки” запропонував саме він, а не Абрамович.

Він також сказав, що непрямими жертвами війни, яку Росія розв’язала проти України, є “величезна кількість людей” в інших країнах – від Молдови до Сомалі. А ще він сказав, що організація й так би не змогла виділяти кошти установам, пов’язаним з урядами РФ або Білорусі, через санкції.

У травні 2022 року Роман Абрамович оформив продаж Челсі консорціуму інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Белі. Повідомлялося, що сам Абрамович не зможе отримати ні копійки від продажу Челсі. Уряд Британії заморозить ці кошти, а потім спрямує на підтримку України.

Джерело : The Times

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