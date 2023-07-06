Збірна України U-21 розгромно поступилася Іспанії у півфіналі Євро-2023

Збірна України U-21 поступилася одноліткам із Іспанії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу-2023. Зустріч відбулася на стадіоні Стяуа у Бухаресті та завершилася поразкою синьо-жовтих із рахунком 1:5.

Підопічні Руслана Ротаня першими відкрили рахунок на 13-й хвилині після удару Артема Бондаренка від асисту Михайла Мудрика.

Втім перевагу не вдалося утримати й п’яти хвилин, адже іспанцям вдалося зрівняти точним пострілом Абеля Руїса. Ще за сім хвилин Іспанія вже була попереду. Після комбінації Сансет знайшов вільну зону й завдав прицільного удару з-за меж штрафного.

Перед свистком на перерву Данило Сікан міг зрівняти, але його удар у нижній кут потягнув воротар суперника Арнау Тенас. На початку другої половини зустрічі Бондаренко міг оформити дубль, але пробив вище воріт.

Та згодом іспанцям вдалося забити третій. Антоніо Бланко скористався необережною грою синьо-жовтих у захисті й розпечатав ворота Трубіна. На 68-й хвилині Аймар Орос довів рахунок до розгромного дальнім ударом. Крапку у грі поставив Серхіо Гомес на 78-й хвилині.

Таким чином фурія роха у фіналі молодіжного Євро-2023 зустрінеться із командою Англії, яка здолала в 1/2 фіналі.

Нагадаємо, перемігши у чвертьфіналі одного з фаворитів турніру французів, підопічні Ротаня гарантували собі історичну путівку на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

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