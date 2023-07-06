Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть чемпіонський бій 26 серпня
У Вроцлаві 26 серпня відбудеться чемпіонський бій українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа.
Чемпіонський поєдинок пройде на Tarczyński Arena.
Дюбуа є обов’язковим претендентом від WBA в надважкій вазі.
Usyk vs Dubois OFICJALNIE W POLSCE ????????????
???? 26 sierpnia, Tarczyński Arena Wrocław
???? wkrótce na @eBiletPL
Otwarta konferencja już w Poniedziałek o 12:00 w hotelu Marriott w Warszawie! ????
Partnerzy: @onetpl @przeglad @usykaa @DynamiteDubois @Queensberry @AKrassyuk pic.twitter.com/kks0OE51hq
— Knockout Boxing Night (@knockoutprm) July 6, 2023
Олександр Усик (20-0, 13 КО) є чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF. 25-річний британець Даніель Дюбуа зазнав однієї поразки у 20 боях на професійному рівні. Він має титул WBA.
У 2011 році на Tarczynski Arena відбувся бій Віталія Кличка та Томаша Адамека. Українець тоді здобув перемогу.