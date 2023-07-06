Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть чемпіонський бій 26 серпня

У Вроцлаві 26 серпня відбудеться чемпіонський бій українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа.

Чемпіонський поєдинок пройде на Tarczyński Arena.

Дюбуа є обов’язковим претендентом від WBA в надважкій вазі.

Олександр Усик (20-0, 13 КО) є чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF. 25-річний британець Даніель Дюбуа зазнав однієї поразки у 20 боях на професійному рівні. Він має титул WBA.

У 2011 році на Tarczynski Arena відбувся бій Віталія Кличка та Томаша Адамека. Українець тоді здобув перемогу.

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