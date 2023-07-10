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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Голкіпер Шахтаря Пятов офіційно завершив кар’єру футболіста

Андрій Пятов
Фото: ФК Шахтар

Капітан та голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста та увійшов до тренерського штабу гірників. Про це повідомила пресслужба ФК Шахтар.

У ньому Андрій працюватиме під керівництвом нідерландського фахівця Патріка ван Леувена, якого клуб нещодавно призначив на посаду головного тренера команди.

Свій прощальний матч Пятов проведе 6 серпня проти лондонського Тоттенгема на стадіоні Тоттенгем Готспур. Це буде благодійна гра на підтримку України.

А ось останній офіційний матч 39-річний голкіпер провів 4 червня у межах чемпіонату України проти полтавської Ворскли, якій поступилися з рахунком 1:2.

Пятов провів у складі Шахтаря 482 матчі – третій показник в історії клубу та найбільша кількість ігор серед воротарів.

Разом із командою він завоював 28 трофеїв: чемпіон України (11 разів), переможець Кубка України (вісім разів), переможець Суперкубка України (вісім разів) та володар Кубка УЄФА у 2009 році.

Джерело: ФК Шахтар
Андрій П'ятов, Футбол, Шахтар
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