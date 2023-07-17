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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна повернула статус першої ракетки України – оновлений рейтинг WTA

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Тенісистка Еліна Світоліна знову очолила рейтинг найкращих тенісисток України, піднявшись на 27-му позицію рейтингу WTA.

В оновленому рейтингу вона випередила українку Ангеліну Калініну, яка розташувалася поруч на 28-й сходинці.

Завдяки Вімблдону, на якому Світоліна виступила завдяки вайлкарду від організаторів, вона відіграла 49 позицій, тоді як Калініна, яка зачохлила ракетку у другому колі Grand Slam, втратила дві.

Востаннє Світоліна була першою ракеткою України у червні 2022 року. У теніс після народження дитини вона повернулася у квітні. За цей час вона відіграла понад 1 300 позицій у світовому рейтингу та нині має 1 578 очок у своїй скарбничці.

У травні Світоліна здобула перший титул на рівні WTA після повернення у теніс, вигравши трофей WTA250 у Страсбурзі. Тоді вона піднялася на 192-ге місце у рейтингу.

Після Ролан Гаррос, на якому вона дійшла до чвертьфіналу, вона повернулася у першу сотню та стала 73-ю ракеткою світу. А після Вімблдону – вже 27-а.

Світоліна повернула статус першої ракетки України

Скриншот: WTA

Окрім Калініної та Світоліної до першої п’ятдесятки найкращих тенісисток світу увійшли ще дві українки – Марта Костюк та Леся Цуренко. Лідеркою світового рейтингу залишається полька Іга Швьонтек.

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Джерело: WTA
Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна, Теніс
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