Напружена трисетова битва: Цуренко вийшла до другого кола US Open-2023

Українська тенісистка Леся Цуренко подолала бар’єр першого кола турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

У трьох сетах українка здолала французку Ельзу Жакемо з рахунком 7:5, 3:6, 6:1.

Зустріч тривала дві години та сім хвилин, за які Цуренко не зробила жодного ейсу та двічі помилилася під час введення м’яча у гру. У її суперниці два ейси та чотири подвійні помилки.

Це була перша очна зустріч спортсменок. Цуренко вдев’яте зіграла в основній сітці Відкритого чемпіонату США з тенісу та вчетверте подолала стартовий бар’єр.

Спершу суперницею українки мала стати канадка Б’янка Андреєску, але вона знялася з турніру.

Наступною суперницею Цуренко на US Open-2023 стане “нейтральна” росіянка Катерина Александрова, яка обіграла канадку Лейлу Фернандес.

Леся стала другою українкою, якій вдалося подолати стартове коло на US Open-2023. Раніше до другого кола вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна, яка за годину у двох сетах впоралася із німкенею Анною-Леною Фрідзам.

Ще три українки Ангеліна Калініна, Марта Цуренко та Катерина Байндль зачохлили ракетки у першому колі.

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