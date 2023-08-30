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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зінченко зізнався, чому не може стримати сліз під час виступів за збірну України

Олександр Зінченко
Фото: Getty Images

Один із лідерів збірної України з футболу Олександр Зінченко розповів, що відчуває, коли виступає за національну команду.

В інтерв’ю Rio Ferdinand Presents FIVE він зізнався, що знає: користувачі соціальних мереж часто обговорюють його надмірну емоційність.

За його словами, йому важко стримувати сльози, зокрема, коли лунає гімн України перед матчами.

– (Виступати за збірну України. – Ред.) Особливо зараз – це момент гордості. Коли лунає національний гімн, мені так важко стримувати сльози. Я знаю, що багато людей говорять про мої сльози у соціальних мережах. Вибачте мені, що я такий чутливий, – сказав футболіст.

Олександр також додав, що нікому не бажає відчути й побачити всі ті жахливі речі, що відбуваються в Україні через повномасштабну війну, розв’язану Росією.

– Дуже важко описати словами, що я відчуваю в такі моменти, – додав Зінченко.

Нагадаємо, Олександр Зінченко потрапив до списку футболістів, викликаних до табору національної збірної на матчі проти команд Англії та Італії. Через травму він не грав за синьо-жовтих у березні та червні.

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Джерело: Rio Ferdinand Presents FIVE

Збірна України, Олександр Зінченко, Футбол
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