Після переїзду на нову квартиру в Польщі потрібно не лише перевезти речі, а й оновити адресу в державних установах та організаціях, з якими ви співпрацюєте.

Залежно від громадянства та статусу перебування в Польщі строки й порядок реєстрації відрізняються. Факти ICTV розповідають, кого потрібно повідомити про зміну адреси проживання в Польщі та що варто врахувати після переїзду.

Зміна адреси проживання в Польщі: які установи потрібно повідомити

Після переїзду перевірте, де саме зберігається ваша адреса та кому потрібно передати нові дані. Оновлення інформації допоможе уникнути проблем з документами, виплатами та офіційним листуванням.

Зараз дивляться

Насамперед варто повідомити такі установи й організації:

Податкову службу. Адреса потрібна для податкового обліку та листування. Залежно від ситуації інформацію можна оновити за допомогою форми ZAP-3 або зазначити актуальні дані в податковій декларації.

ZUS. Якщо ви отримуєте соціальні виплати або пенсію, потрібно повідомити установу про переїзд, щоб не пропустити важливі листи та повідомлення.

Роботодавця. Нова адреса необхідна для службового листування та правильного оформлення документів, зокрема податкової інформації PIT-11. Роботодавець також може оновити відповідні дані в ZUS.

Банк. Фінансову установу слід повідомити про зміну адреси, щоб нові платіжні картки, виписки та інші документи не надходили на старе місце проживання.

Інтернет-провайдера та постачальника телебачення. Якщо ви змінюєте житло, потрібно уточнити, чи можна перенести послуги на нову адресу, а також оновити контактні дані в договорі.

Повідомлення про переїзд не завжди означає, що всі дані автоматично оновляться в інших установах. Тому краще перевірити інформацію окремо в кожній організації, послугами якої ви користуєтеся.

Як повідомити про зміну адреси проживання в Польщі

Спосіб оновлення даних залежить від конкретної установи. Наприклад, інформацію для ZUS можна передати через електронний кабінет PUE/eZUS, особисто або поштою. Для зміни податкових даних фізичні особи, які не ведуть підприємницької діяльності та не є самозайнятими, можуть використовувати форму ZAP-3, якщо вона підходить для їхньої ситуації.

Якщо ви працюєте за трудовим договором, повідомте про переїзд роботодавця та уточніть, чи потрібно самостійно оновлювати якісь відомості в установах соціального страхування.

Окремо потрібно оформити реєстрацію за новим місцем проживання — meldunek. Для цього звертаються до ужонду міста або гміни за місцем розташування житла. У передбачених випадках процедуру можна пройти онлайн. Деталі залежать від громадянства та наявних документів.

Чи потрібно повідомляти ужонд про зміну адреси проживання в Польщі

Так, якщо йдеться про реєстрацію нового місця проживання, потрібно виконати вимоги щодо meldunek (реєстрація місця проживання чи прописка, — Ред.). У Польщі обов’язок реєстрації поширюється як на громадян країни, так і на іноземців, хоча строки та порядок оформлення відрізняються.

За інформацією на державному порталі Польщі, громадяни Польщі мають зареєструватися за новою адресою не пізніше ніж на 30-й день після переїзду. Для іноземців, які не належать до категорій громадян ЄС, ЄАВТ та визначених членів їхніх сімей, строк становить не пізніше четвертого дня після прибуття до нового місця проживання.

Під час реєстрації за новою адресою в передбачених випадках можна одночасно знятися з попереднього місця реєстрації. Зазвичай для цього потрібно звернутися до ужонду гміни, на території якої розташоване житло, та надати необхідні документи.

Що буде, якщо не повідомити про зміну адреси проживання в Польщі

Якщо після переїзду залишити стару адресу в документах, можна пропустити важливі листи від державних установ, банку чи роботодавця. Це також може ускладнити отримання соціальних виплат, оформлення документів або вирішення податкових питань.

Окремий ризик пов’язаний із невиконанням обов’язку реєстрації місця проживання. Якщо людина не оформлює meldunek у встановлений строк, це може призвести до адміністративних труднощів. Конкретні наслідки залежать від обставин і статусу людини.

Після переїзду доцільно скласти перелік установ, яким потрібно передати нову адресу, і перевірити, чи оновлено дані. Це допоможе уникнути зайвих проблем із листуванням, виплатами та офіційними документами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.