Динамо програло Бешикташу і вперше за 18 років не зіграє у єврокубках восени
Київське Динамо припинило виступи у поточному сезоні єврокубків. Біло-сині поступилися вдруге поступилися турецькому Бешикташу у Лізі конференцій.
Гра на стадіоні Водафон Парк у Стамбулі завершилася мінімальною перемогою турецького клубу з рахунком 1:0.
Єдиний м’яч у зустрічі камерунський форвард Бешикташа Венсан Абубакар, який завдав точного удару у нижній кут воріт Георгія Бущана.
Нагадаємо, перша гра команд завершилася поразкою Динамо з рахунком 2:3.
Таким чином, Динамо вперше за 18 років не зіграє восени у єврокубках. Востаннє таке траплялося ще у сезоні-2005/06 після вильоту у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від швейцарського Тюна.
Динамо стало другим українським клубом, який не зумів пробитися до групового етапу у поточному сезоні Ліги конференцій. Раніше з цього турніру вилетіла полтавська Ворскла.
Нагадаємо, раніше суперників на стадії групового етапу Ліги чемпіонів за підсумками жеребкування дізнався донецький Шахтар.
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