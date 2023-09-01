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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Динамо програло Бешикташу і вперше за 18 років не зіграє у єврокубках восени

Бешикташ Динамо
Фото: Getty Images

Київське Динамо припинило виступи у поточному сезоні єврокубків. Біло-сині поступилися вдруге поступилися турецькому Бешикташу у Лізі конференцій.

Гра на стадіоні Водафон Парк у Стамбулі завершилася мінімальною перемогою турецького клубу з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі камерунський форвард Бешикташа Венсан Абубакар, який завдав точного удару у нижній кут воріт Георгія Бущана.

Нагадаємо, перша гра команд завершилася поразкою Динамо з рахунком 2:3.

Таким чином, Динамо вперше за 18 років не зіграє восени у єврокубках. Востаннє таке траплялося ще у сезоні-2005/06 після вильоту у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від швейцарського Тюна.

Динамо стало другим українським клубом, який не зумів пробитися до групового етапу у поточному сезоні Ліги конференцій. Раніше з цього турніру вилетіла полтавська Ворскла.

Нагадаємо, раніше суперників на стадії групового етапу Ліги чемпіонів за підсумками жеребкування дізнався донецький Шахтар.

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Бешикташ, Динамо, Ліга конференцій, Футбол
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