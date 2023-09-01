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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Пишаюся своїми гравцями: Луческу оцінив виступ Динамо у Лізі конференцій

Мірча Луческу
Фото: Динамо Київ

Головний тренер Динамо Мірча Луческу після вильоту команди з Ліги конференцій сказав, що біло-сині гідно представили свою країну на європейській арені.

Таку думку румунський фахівець озвучив під час пресконференції після поразки від Бешикташу у Стамбулі.

— Загалом на два тайми в нас були різні тактики. У першому та другому таймах ми грали інакше. Бешикташ відкрив рахунок, і після цього його досвідчені гравці втримали потрібний результат. Після пропущеного гола наші футболісти, вихованці динамівської академії, мали віддати всіх себе заради результату, але знову припускалися помилок в обороні, – сказав Луческу.

Водночас наставник команди додав, попри результат, пишається своїми гравцями.

— Але я пишаюся своїми гравцями, навіть із таким сильним суперником вони гідно зіграли та представили свою країну на міжнародній арені, – зазначив тренер.

Нагадаємо, Динамо вдруге програло Бешикташу у Лізі конференцій та припинило виступи у єврокубках у поточному сезоні. Востаннє київський клуб не грав в осінній частині єврокубків ще 18 років тому.

У сезоні-2023/24 у євротурнірах на стадії групового етапу Україна буде представлена лише двома клубами: Шахтар зіграє у Лізі чемпіонів, а Зоря – у Лізі конференцій.

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Джерело: Динамо Київ
Динамо, Ліга конференцій, Мірча Луческу, Футбол
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