Після перемоги над Дюбуа: WBA назвала Усика найкращим боксером серпня

Володар чемпіонських поясів WBO, WBA Super, IBF, IBO та The Ring Олександр Усик визнаний найкращим боксером серпня за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Про це повідомила пресслужба WBA на офіційному сайті.

— Серпневий рейтинг WBA вже опублікований у відповідному розділі веб-порталу, а разом з ним і індивідуальні нагороди за восьмий місяць року. Окрім Усика, почесну відзнаку отримав Отар Ераносян, – зазначили у боксерській організації.

Наприкінці останнього місяця літа українець здобув перемогу технічним нокаутом у поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа. Бій відбувся у польському Вроцлаві.

Перемога над Дюбуа для Усика стала 21-ю на професійному ринзі. 14 разів український боксер завершував поєдинки достроково. Для українця це був другий захист поясів.

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Нагадаємо, у п’ятому раунді бою Усик-Дюбуа британець вдарив українця у пах. Рефері зарахував його як удар нижче пояса та дав п’ять хвилин Усику на відновлення. Команда Дюбуа вважає, що удар був у межах правил.

29 серпня WBA оголосила вердикт за підсумками бою між Усиком та Дюбуа щодо епізоду у п’ятому раунді. Там заявили про правильне рішення рефері на ринзі у суперечливому епізоді.

Джерело: WBA

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