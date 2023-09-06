Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу юніорського Євро

Збірна України U-19 з футзалу вийшла до півфіналу чемпіонату Європи-2023 в хорватському Поречі. Наші юнаки здолали однолітків із Фінляндії у третьому турі групового раунду з рахунком 7:4.

Перемога над аутсайдером квартету С дозволила підопічним Ігоря Москвичова вийти у плейоф змагань.

Першими рахунок відкрили фіни, але синьо-жовті швидко відігралися та вийшли вперед. На перерву українці пішли з перевагою в один забитий м’яч. У другому таймі наша команда забила ще тричі, фіни відповіли одним влучанням у наші ворота.

У матчі гет-триком відзначився Дмитро Рибіцький, дубль на рахунку Дениса Сніцаренка, а ще по голу забили Ігор Пелецький та Дмитро Скибчик.

Раніше підопічні Москвичова у групі поступилися Італії (1:2) та здолали Словенію (4:2). Таким чином українці набрали шість очок і гарантували собі вихід у півфінал Євро-2023.

Остаточне місце синьо-жовтих у групі В залежить від останнього матчу квартету Італія – Словенія. Найімовірніше, суперником наших хлопців стане збірна Португалії, якій Україна програла на минулому Євро.

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