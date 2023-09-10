Італія – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2024
Збірна України з футболу зустрінеться з командою Італії у матчі відбору на Євро-2024 у групі С. Гра відбудеться 12 вересня на легендарному стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані.
Початок матчу о 21:45 за київським часом.
Де дивитися Італія — Україна
Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад, Суспільне Рівне, Суспільне Харків, Суспільне Черкаси), крім OTT-сервісів.
В мережі інтернет матч можна буде переглянути на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.
Крім того в ефірі радіо Промінь відбудеться аудіотрансляція матчу.
Між собою команди раніше зустрічалися вісім разів. Шість разів фортуна була на боці Скуадри Адзури, а ще двічі збірні розписали нічию. Остання гра відбулася у 2018 році – тоді у товариському матчі команди зіграли з рахунком 1:1.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик