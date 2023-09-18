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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник

Андрій Огородник
Фото: Pexels

На повномасштабній війні, яку Росія розв’язала проти України, загинув український боксер Андрій Огородник на псевдо Сонік.

Про трагічну новину повідомила пресслужба Федерації боксу України з посиланням на тренера боксера – віцепрезидента Федерації боксу України та президента Рівненського обласного осередку ФБУ Володимира Соколовського.

— Під час виконання бойового завдання загинув Андрій Огородник, майстер спорту України, чемпіон Кубка України. Багаторазовий призер чемпіонатів України, – написав Соколовський.

Загиблий був майстром спорту, чемпіоном Кубка України та входив до складу національної збірної України.

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Огородник займався боксом у Рівному. Успішним для нього видався 2018 рік, коли він виграв національний Кубок у категорії до 52 кг і став бронзовим призером чемпіонату України серед чоловіків до 22 років, який відбувався у Маріуполі.

Андрій Огородник на тренуванні

Андрій Огородник (правороч) під час тренування. Фото: Олександра Малеванець

Боксерка з Рівного Олександра Малеванець в Instagram повідомила, що життя Огородника обірвалося 16 вересня під час чергового бойового завдання.

Боксер був на службі у Центрі спеціальних операцій А. Бійці ЦСО А, відомого як Альфа, виконують завдання малими групами на всіх напрямках бойових дій.

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Джерело: ФБУ

Бокс, Війна в Україні, смерть спортсмена
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