Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
На повномасштабній війні, яку Росія розв’язала проти України, загинув український боксер Андрій Огородник на псевдо Сонік.
Про трагічну новину повідомила пресслужба Федерації боксу України з посиланням на тренера боксера – віцепрезидента Федерації боксу України та президента Рівненського обласного осередку ФБУ Володимира Соколовського.
— Під час виконання бойового завдання загинув Андрій Огородник, майстер спорту України, чемпіон Кубка України. Багаторазовий призер чемпіонатів України, – написав Соколовський.
Загиблий був майстром спорту, чемпіоном Кубка України та входив до складу національної збірної України.
Огородник займався боксом у Рівному. Успішним для нього видався 2018 рік, коли він виграв національний Кубок у категорії до 52 кг і став бронзовим призером чемпіонату України серед чоловіків до 22 років, який відбувався у Маріуполі.
Боксерка з Рівного Олександра Малеванець в Instagram повідомила, що життя Огородника обірвалося 16 вересня під час чергового бойового завдання.
Боксер був на службі у Центрі спеціальних операцій А. Бійці ЦСО А, відомого як Альфа, виконують завдання малими групами на всіх напрямках бойових дій.
Джерело: ФБУ
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