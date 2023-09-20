Голкіпер Лаціо зрівняв рахунок у компенсований час матчу проти Атлетіко в ЛЧ
Голкіпер італійського Лаціо Іван Проведель врятував свою команду від поразки у матчі з іспанським Атлетіко у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Команди зустрічалися у Римі на Стадіо Олімпіко. Першими у матчі відзначилися гості на 29-й хвилині завдяки голу хавбека матрацників Пабло Барріоса.
Втім у компенсований арбітром час до другого тайму на 90+5 хвилині рахунок на табло став 1:1. Проведель побіг до карного майданчика суперника на розіграш кутового та відправив м’яча головою після подачі від Луїса Альберто.
За даними Opta Sports, голкіпер Лаціо став лише другим гравцем на цій позиції, який відзначився з гри у матчі Ліги чемпіонів.
До нього це вдавалося зробити лише Вінсенту Еньянмі у 2010 році, якщо не рахувати забиті воротарями голи з пенальті.
У підсумку Лаціо та Атлетіко розділили порівну очки у першому турі у групі Е. Крім них у квартеті грають нідерландський Феєнорд та шотландський Селтік. Ця гра завершилася перемогою нідерландського клубу з рахунком 2:0.
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