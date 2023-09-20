Голкіпер Лаціо зрівняв рахунок у компенсований час матчу проти Атлетіко в ЛЧ

Голкіпер італійського Лаціо Іван Проведель врятував свою команду від поразки у матчі з іспанським Атлетіко у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Команди зустрічалися у Римі на Стадіо Олімпіко. Першими у матчі відзначилися гості на 29-й хвилині завдяки голу хавбека матрацників Пабло Барріоса.

Втім у компенсований арбітром час до другого тайму на 90+5 хвилині рахунок на табло став 1:1. Проведель побіг до карного майданчика суперника на розіграш кутового та відправив м’яча головою після подачі від Луїса Альберто.

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За даними Opta Sports, голкіпер Лаціо став лише другим гравцем на цій позиції, який відзначився з гри у матчі Ліги чемпіонів.

До нього це вдавалося зробити лише Вінсенту Еньянмі у 2010 році, якщо не рахувати забиті воротарями голи з пенальті.

У підсумку Лаціо та Атлетіко розділили порівну очки у першому турі у групі Е. Крім них у квартеті грають нідерландський Феєнорд та шотландський Селтік. Ця гра завершилася перемогою нідерландського клубу з рахунком 2:0.

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