Маліновський у списку: склад збірної України на матчі відбору на Євро-2024 у жовтні

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком виконавців, які візьмуть участь у підготовчому зборі до матчів у відборі на Євро-2024 проти команд Північної Македонії та Мальти.

Пресслужба Української асоціації футболу оприлюднила перелік з 25 гравців в основному списку та ще трьох, які потрапили до резервного.

Варто зауважити, що знову до табору національної команди викликали хавбека італійської Дженоа Руслана Маліновського, який пропустив минулий збір.

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Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія). Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія). Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — Дніпро-1), Олександр Тимчик (Динамо Київ).

Синьо-жовті зберуться 7 жовтня у Празі. Номінальний домашній матч проти збірної Північної Македонії запланований на 14 жовтня у Празі, гра проти збірної Мальти відбудеться 17 жовтня на Мальті.

Нині збірна України посідає третє місце у турнірній таблиці групи С, маючи в активі сім очок. Лідером таблиці залишається Англія (13 очок), слідом розташувалася Італія (7 очок). На четвертій сходинці Північна Македонія (7 очок), а Мальта (0 очок) – остання.

Джерело : УАФ

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