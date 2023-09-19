Відомо, де збірна України прийме Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу проведе номінальний домашній матч у відборі до чемпіонату Європи-2024 проти збірної Північної Македонії у чеській столиці – Празі.

Гру заплановано на 14 жовтня на стадіоні футбольного клубу Спарта – Epet Arena.

– Із тренерським штабом національної збірної погоджено рішення про проведення матчу з командою Північної Македонії в Празі, на стадіоні ФК Спарта – Epet Arena, який може вмістити близько 19 тис. глядачів. Нас давно запрошували зіграти в Чехії. Я хочу подякувати цій країні за допомогу Україні під час війни з Росією, – сказав перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

Прага стане третім містом, де синьо-жовті проведуть номінальний домашній матч у відборі на Євро-2024. Попередні домашні поєдинки наша команда грала у словацькій Трнаві (проти Мальти) та у польському Вроцлаві (проти Англії).

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Окрім матчу проти Північної Македонії підопічні Сергія Реброва у жовтні також зіграють на виїзді проти команди Мальти.

Нині збірна України посідає третє місце у турнірній таблиці групи С, маючи в активі сім очок. Лідером таблиці залишається команда Англії (13 очок), слідом розташувалася Італія (7 очок). На четвертій сходинці Північна Македонія (7 очок), а Мальта (0 очок) – остання.

У вересні підопічні Реброва зіграли два матчі у відборі – з командою Англії була зафіксована нічия з рахунком 1:1, а збірні Італії синьо-жовті мінімально поступилися 1:2 на Сан-Сіро у Мілані.

Джерело : УАФ

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