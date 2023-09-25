Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Артем Мілевський ушпиталений та вже п’ять днів перебуває у лікарні.

Його експартнер по клубу Олександр Алієв розповів, що стан Мілевського дуже важкий, але лікарі боюрться.

— Всім привіт. Хочу прояснити ситуацію щодо Тьоми Мілевського. Слава богу, вдалося його покласти до лікарні. Він уже протягом п’яти днів там. Стан, звісно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються, – сказав Алієв у короткому сторіс в Instagram.

Він також подякував Динамо та презедентові клубу за те, що взяв усі витрати на себе. Алієв розповів, що відвідує Мілевського у лікарні постійно.

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Нещодавно стан здоров’я Артема Мілевського почали активно обговорювати у соціальних мережах. Це сталося після опублікованого ним же відео, на якому він підписував м’яч та футболку для благодійного розіграшу.

Шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд Мілевського, зокрема, на те, що він нібито перебував у нетверезому стані. Висновок такий вони зробили через нерозбірливу мову ексфутболіста.

Ексфутболіст Євген Селезньов розповідав, що хотів допомогти товаришу та відвезти до лікарні, але той повністю його ігнорував та не брав слухавку.

— Я з Мілевським завжди на зв’язку і готовий взяти на себе всі витрати з допомоги. Я йому дзвоню і кажу: Тьома, послухай, давай я допоможу. Я розумію, що це таке. Я дуже люблю Артема, він чудовий і добрий хлопець. Я завжди поруч і він знає мій номер телефону, – говорив Євген.

За словами Селезньова, все залежало лише від бажання Артема, бо їхати до нього і “брати в кайданки” він не може.

Раніше Алієв повідомляв, що Мілевський мав відправитися на лікування, але згодом відмовився від цього. Він також казав, що на реабілітацію Артема попросив покласти Ігор Суркіс.

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