Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
В Україні введуть бальну систему нарахування пенсій у 2024 році: як це працюватиме
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо

Артем Мілевський
Фото: УНІАН

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Артем Мілевський ушпиталений та вже п’ять днів перебуває у лікарні.

Його експартнер по клубу Олександр Алієв розповів, що стан Мілевського дуже важкий, але лікарі боюрться.

— Всім привіт. Хочу прояснити ситуацію щодо Тьоми Мілевського. Слава богу, вдалося його покласти до лікарні. Він уже протягом п’яти днів там. Стан, звісно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються, – сказав Алієв у короткому сторіс в Instagram.

Він також подякував Динамо та презедентові клубу за те, що взяв усі витрати на себе. Алієв розповів, що відвідує Мілевського у лікарні постійно.

Зараз дивляться

Нещодавно стан здоров’я Артема Мілевського почали активно обговорювати у соціальних мережах. Це сталося після опублікованого ним же відео, на якому він підписував м’яч та футболку для благодійного розіграшу.

Шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд Мілевського, зокрема, на те, що він нібито перебував у нетверезому стані.  Висновок такий вони зробили через нерозбірливу мову ексфутболіста.

Артем Мілевський у лікарні – який стан здоров'я футболіста

Фото: Instagram/timi1010

Ексфутболіст Євген Селезньов розповідав, що хотів допомогти товаришу та відвезти до лікарні, але той повністю його ігнорував та не брав слухавку.

— Я з Мілевським завжди на зв’язку і готовий взяти на себе всі витрати з допомоги. Я йому дзвоню і кажу: Тьома, послухай, давай я допоможу. Я розумію, що це таке. Я дуже люблю Артема, він чудовий і добрий хлопець. Я завжди поруч і він знає мій номер телефону, – говорив Євген.

За словами Селезньова, все залежало лише від бажання Артема, бо їхати до нього і “брати в кайданки” він не може.

Раніше Алієв повідомляв, що Мілевський мав відправитися на лікування, але згодом відмовився від цього. Він також казав, що на реабілітацію Артема попросив покласти Ігор Суркіс.

Читайте також
У мене була хвороба: ексфутболіст Динамо зізнався, як за ніч програв величезну суму
Олександр Алієв

Артем Мілевський, Олександр Алієв, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Маліновський у списку: склад збірної України на матчі відбору на Євро-2024 у жовтні
тренування збірної України
У мене була хвороба: ексфутболіст Динамо зізнався, як за ніч програв величезну суму
Олександр Алієв
Жирона обіграла Мальорку з голом Довбика та піднялася на першу сходинку турнірки
Артем Довбик
Я ще багато чого можу: 38-річний Роналду розповів, коли буде готовий закінчити кар’єру
Криштіану Роналду
Збірну Німеччини з футболу очолив екстренер Баварії
Юліан Нагельсманн

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь