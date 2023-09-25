Тимощук через CAS хоче повернути позбавлені рішенням КДК нагороди – заява УАФ

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який зрадив Батьківщину та продовжує заробляти гроші у державі-терористці Росії, не хоче втрачати свої нагороди.

Зрадник подав скаргу до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні щодо оскарження рішення КДК УАФ.

У пресслужбі Української асоціації футболу підтвердили, що у провадженні CAS справа щодо оскарження Тимощуком рішення УАФ.

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– Наразі Українська асоціація футболу працює над підготуванням позиції в цій справі. Дату засідання CAS із цього питання буде встановлено окремо, – йдеться у повідомленні.

Анатолій Тимощук продовжив працювати у Росії навіть після повномасштабного вторгнення цієї країни на територію України. Він ігнорував запитання про війну та відмовчувався про звірства росіян.

За таку позицію УАФ покарала Тимощука позбавленням всіх державних нагород і звань, титулів переможця та срібного призера чемпіонату України та виключенням із офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ. Крім того, його позбавили тренерської ліцензії рівня Pro-UEFA, виданої Центром ліцензування УАФ.

Тимощук оскаржив це рішення в Апеляційному комітеті УАФ. Але йому відмовили у задоволенні його апеляційної скарги у повному обсязі, залишивши чинним рішення КДК УАФ.

Він вперше висловився про війну лише у грудні 2022 року. Пропагуючи прокремлівські наративи, далекі від реальності, Тимощук заявив, що “не бачить різниці між українським та російським народами”.

7 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти культурних діячів РФ. У санкційному списку опинилися й зрадники України, зокрема Анатолій Тимощук.

Фото: ФК Зеніт

Джерело : УАФ

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