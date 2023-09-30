Усик – Ф’юрі: промоутери розкрили деякі деталі гонорарів за майбутній бій

Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф’юрі погодили контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Поєдинок відбудеться в столиці Саудівської Аравії – Ріяді. Точна дата бою стане відома після нетитульного поєдинку Ф’юрі з Франсісом Нганну, який відбудеться 28 жовтня там же.

Бій Усик – Ф’юрі стане першим в історії світового боксу, на кону якого стоятимуть всі чотири пояси у надважкій вазі.

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Що відомо про гонорари бою Усик – Ф’юрі?

Наразі інформації про це обмаль. Коли сторони боксерів домовлялися про бій у березні, то тоді українець погодився на розподіл гонорару 70/30. Єдиною умовою Усика стало зобов’язання для Ф’юрі перерахувати 1 млн фунтів допомоги Україні одразу після бою.

Але зараз ситуація інакша. Промоутер українця Олександр Красюк сказав у коментарі Суспільне Спорт, що команди боксерів цього разу не погоджували жодного розподілу.

— Кожен уклав свій контракт із організаторами, — сказав Красюк, але не озвучив суми, яку має отримати Усик за поєдинок.

Промоутер британця Боб Арум теж не розкрив точних цифр гонорару, яку отримає Ф’юрі. Але він натякнув, що за бій з Усиком чинний чемпіон WBC отримає щонайменше дев’ятизначну суму.

— Якби ви сказали Тайсону Ф’юрі, що він заробить $100 млн, він би дуже розлютився. Він вважає — і гадаю, він правий, — що заробить значно більше, — розповів Арум для каналу Fight Hub TV.

Коли Арума запитали, чи йдеться про суму у $200 млн, то 91-річний промоутер сказав, що точно не знає скільки, але наголосив, що сума значно більша за $100 млн.

Джерела: Суспільне Спорт, Fight Hub TV

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