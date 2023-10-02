В УЄФА знову задумали зміну формату єврокубків: хочуть три дивізіони по 18 команд

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає ще одну реформу єврокубків. Футбольний орган спільно з Асоціацією європейських клубів (ECA) планують із 2027 року створити новий формат.

Про це повідомляє іспанська газета Marca.

Зазначається, що вони хочуть поділити змагання на три дивізіони по 18 команд у кожній: Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів.

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Між дивізіонами передбачено обмін з підвищеннями та пониженнями у класі. Між першим та другим були лише два слоти, між другим і третім – чотири.

Кожен клуб гратиме вдома та на виїзді з кожним із 17 учасників свого дивізіону.

Нагадаємо, поточний розіграш Ліги чемпіонів буде останнім у нинішньому форматі. З сезону-2024/25 він зміниться.

Що відомо про новий формат ЛЧ?

На груповій стадії не буде поділу на групи, натомість буде одна ліга. Кожен клуб гарантовано зіграє вісім матчів (чотири вдома та чотири на виїзді) залежно від посіву.

За результатами матчів буде сформована турнірна таблиця. Вісім найкращих команд вийдуть до 1/8 фіналу.

Команди, які посядуть місця з дев’ятого по 24-те, проведуть стикові матчі за право вийти до наступного раунду.

Новий формат Ліги чемпіонів гарантуватиме клубам більшу кількість доходів.

У сезоні-2024/25 чемпіон України не отримає пряму путівку до основного розіграшу, а стартуватиме з раунду плейоф кваліфікації. На цій стадії зіграють 14 команд.

Джерело : Marca

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