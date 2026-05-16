У Відні завершився фінал Євробачення 2026. Ювілейний, 70-й конкурс приймала Австрія після перемоги JJ з піснею Wasted Love у 2025 році. За перемогу у гранд-фіналі змагалися 25 країн.

Євробачення 2026: результати голосування у фіналі

Болгарія (Дара — Bangaranga) — 516 Ізраїль (Ноам Беттан — Michelle) — 343 Румунія (Александра Кепітенеску — Choke Me) — 296 Австралія (Дельта Гудрем — Eclipse) — 287 Італія (Саль Да Вінчі — Per sempre sì) — 281 Фінляндія (Лінда Лампеніус та Пете Паркконен — Liekinheitin) — 279 Данія (Серен Торпегор Лунд — Før vi går hjem) — 243 Молдова (Satoshi — Viva, Moldova!) — 226 Україна (Leleka — Ridnym) — 221 Греція (Akylas — Ferto) — 220 Франція (Monroe — Regarde!) — 158 Польща (Alicja — Pray) — 150 Албанія (Аліс — Nân) — 145 Норвегія (Джонас Лов — Ya Ya Ya) — 134 Хорватія (Lelek — Andromeda) — 124 Чехія (Данель Жіжка — Crossroads) — 113 Сербія (Lavina — Kraj mene) — 90 Мальта (Ейдан — Bella) — 89 Кіпр (Antigoni — Jalla) — 75 Швеція (Felicia — My System) —51 Бельгія (Essyla — Dancing on the ice) — 36 Литва (Lion Ceccah — Sólo quiero más) — 22 Німеччина (Сара Енгельс — Fire) — 12 Австрія (Cosmó — Tanzschein) — 6 Велика Британія (Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei) — 1

Як визначали переможця Євробачення 2026

У фіналі голосували всі 35 країн-учасниць конкурсу, а також категорія Решта світу. Переможця визначили за сумою балів від професійних журі та глядачів.

Кожна країна формувала два окремі рейтинги — від національного журі та телеглядачів. Бали розподілялися за стандартною системою Євробачення: 12, 10, 8–1.

Результати голосування журі країни оголошували в прямому ефірі, а сумарні бали телеглядачів та категорії Решта світу повідомляли ведучі шоу.

Що відомо про фінал Євробачення 2026

Фінал Євробачення 2026 відбувся 16 травня у Wiener Stadthalle у Відні. Австрія приймала конкурс утретє — після 1967 та 2015 років.

Ведучими цьогорічного шоу стали Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі.

До гранд-фіналу пройшли 25 учасників: по 10 переможців із двох півфіналів, країни Великої пʼятірки (крім Іспанії) та господарка конкурсу — Австрія.

