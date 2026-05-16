Євробачення 2026: результати голосування за фіналістів — бали від журі та глядачів
У Відні завершився фінал Євробачення 2026. Ювілейний, 70-й конкурс приймала Австрія після перемоги JJ з піснею Wasted Love у 2025 році. За перемогу у гранд-фіналі змагалися 25 країн.
Скільки балів отримали країни-учасниці Євробачення 2026 у фіналі — результати голосування читайте далі у матеріалі.
Євробачення 2026: результати голосування у фіналі
- Болгарія (Дара — Bangaranga) — 516
- Ізраїль (Ноам Беттан — Michelle) — 343
- Румунія (Александра Кепітенеску — Choke Me) — 296
- Австралія (Дельта Гудрем — Eclipse) — 287
- Італія (Саль Да Вінчі — Per sempre sì) — 281
- Фінляндія (Лінда Лампеніус та Пете Паркконен — Liekinheitin) — 279
- Данія (Серен Торпегор Лунд — Før vi går hjem) — 243
- Молдова (Satoshi — Viva, Moldova!) — 226
- Україна (Leleka — Ridnym) — 221
- Греція (Akylas — Ferto) — 220
- Франція (Monroe — Regarde!) — 158
- Польща (Alicja — Pray) — 150
- Албанія (Аліс — Nân) — 145
- Норвегія (Джонас Лов — Ya Ya Ya) — 134
- Хорватія (Lelek — Andromeda) — 124
- Чехія (Данель Жіжка — Crossroads) — 113
- Сербія (Lavina — Kraj mene) — 90
- Мальта (Ейдан — Bella) — 89
- Кіпр (Antigoni — Jalla) — 75
- Швеція (Felicia — My System) —51
- Бельгія (Essyla — Dancing on the ice) — 36
- Литва (Lion Ceccah — Sólo quiero más) — 22
- Німеччина (Сара Енгельс — Fire) — 12
- Австрія (Cosmó — Tanzschein) — 6
- Велика Британія (Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei) — 1
Як визначали переможця Євробачення 2026
У фіналі голосували всі 35 країн-учасниць конкурсу, а також категорія Решта світу. Переможця визначили за сумою балів від професійних журі та глядачів.
Кожна країна формувала два окремі рейтинги — від національного журі та телеглядачів. Бали розподілялися за стандартною системою Євробачення: 12, 10, 8–1.
Результати голосування журі країни оголошували в прямому ефірі, а сумарні бали телеглядачів та категорії Решта світу повідомляли ведучі шоу.
Що відомо про фінал Євробачення 2026
Фінал Євробачення 2026 відбувся 16 травня у Wiener Stadthalle у Відні. Австрія приймала конкурс утретє — після 1967 та 2015 років.
Ведучими цьогорічного шоу стали Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі.
До гранд-фіналу пройшли 25 учасників: по 10 переможців із двох півфіналів, країни Великої пʼятірки (крім Іспанії) та господарка конкурсу — Австрія.