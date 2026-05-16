У Відні завершився фінал Євробачення 2026. Ювілейний, 70-й конкурс приймала Австрія після перемоги JJ з піснею Wasted Love у 2025 році. За перемогу у гранд-фіналі змагалися 25 країн.

Скільки балів отримали країни-учасниці Євробачення 2026 у фіналі — результати голосування читайте далі у матеріалі.

Євробачення 2026: результати голосування у фіналі

  1. Болгарія (Дара — Bangaranga) — 516
  2. Ізраїль (Ноам Беттан — Michelle) — 343
  3. Румунія (Александра Кепітенеску — Choke Me) — 296
  4. Австралія (Дельта Гудрем — Eclipse) — 287
  5. Італія (Саль Да Вінчі — Per sempre sì) — 281
  6. Фінляндія (Лінда Лампеніус та Пете Паркконен — Liekinheitin) — 279
  7. Данія (Серен Торпегор Лунд — Før vi går hjem) — 243
  8. Молдова (Satoshi — Viva, Moldova!) — 226
  9. Україна (Leleka — Ridnym) — 221
  10. Греція (Akylas — Ferto) — 220
  11. Франція (Monroe — Regarde!) — 158
  12. Польща (Alicja — Pray) — 150
  13. Албанія (Аліс — Nân) — 145
  14. Норвегія (Джонас Лов — Ya Ya Ya) — 134
  15. Хорватія (Lelek — Andromeda) — 124
  16. Чехія (Данель Жіжка — Crossroads) — 113
  17. Сербія (Lavina — Kraj mene) — 90
  18. Мальта (Ейдан — Bella) — 89
  19. Кіпр (Antigoni — Jalla) — 75
  20. Швеція (Felicia — My System) —51
  21. Бельгія (Essyla — Dancing on the ice) — 36
  22. Литва (Lion Ceccah — Sólo quiero más) — 22
  23. Німеччина (Сара Енгельс — Fire) — 12
  24. Австрія (Cosmó — Tanzschein) — 6 
  25. Велика Британія (Look Mum No Computer — Eins, Zwei, Drei) — 1

Як визначали переможця Євробачення 2026

У фіналі голосували всі 35 країн-учасниць конкурсу, а також категорія Решта світу. Переможця визначили за сумою балів від професійних журі та глядачів.

Зараз дивляться

Кожна країна формувала два окремі рейтинги — від національного журі та телеглядачів. Бали розподілялися за стандартною системою Євробачення: 12, 10, 8–1.

Результати голосування журі країни оголошували в прямому ефірі, а сумарні бали телеглядачів та категорії Решта світу повідомляли ведучі шоу.

Що відомо про фінал Євробачення 2026

Фінал Євробачення 2026 відбувся 16 травня у Wiener Stadthalle у Відні. Австрія приймала конкурс утретє — після 1967 та 2015 років.

Ведучими цьогорічного шоу стали Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі.

До гранд-фіналу пройшли 25 учасників: по 10 переможців із двох півфіналів, країни Великої пʼятірки (крім Іспанії) та господарка конкурсу — Австрія.

Читайте також
Соліст Ziferblat повертається на Євробачення 2026 у новій ролі
Даниїл Лещинський

Пов'язані теми:

Євробачення 2026
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.