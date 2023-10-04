ЧС-2030 з футболу відбудеться у шести країнах і на трьох континентах

Чемпіонат світу-2030 з футболу відбудеться у шести країнах і на трьох континентах.

Міжнародна федерація футболу підтримала спільну заявку Іспанії, Португалії та Марокко, а також надала право Уругваю, Парагваю та Аргентині на проведення трьох матчів турніру.

– Рада ФІФА одноголосно вирішила, що єдиною кандидатурою буде об’єднана заявка Марокко, Португалії та Іспанії, які прийматимуть чемпіонат у 2030 році, – йдеться у заяві.

У ФІФА додали, з огляду на історичний контекст проведення першого в історії Мундіалю, було одноголосно погоджено провести унікальну церемонію святкування сторіччя від цієї події у столиці Уругваю Монтевідео, де в 1930 році відбувся перший в історії чемпіонат світу з футболу.

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Відповідно три матчі турніру відбудуться в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Прямі путівки на турнір отримають усі шість збірних країн-господарок.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно сказав, що у 2030 році в організації буде унікальний досвід, адже Мундіаль проведуть на трьох континентах – Африка, Європа та Південна Америка.

– Шість країн – Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалія, Іспанія та Уругвай – вітатимуть і об’єднуватимуть світ, святкуючи разом прекрасну гру, сторіччя й чемпіонат світу з футболу, – підсумував Інфантіно.

Про плани спільно прийняти Мундіаль Іспанія та Португалія вперше оголосили у жовтні 2020 року. У жовтні 2022 року до заявки долучилася Україна. Передбачалося, що на українських стадіонах відбудуться деякі матчі групового раунду ЧС.

У березні 2023 року до заявки доєдналося Марокко, натомість стало відомо, що Україну було виключено з неї. За словами прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошти, Україна залишалася в складі спільної заявки.

Джерело : FIFA

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