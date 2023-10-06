Зоря здобула перемогу над Брейдабліком у матчі Ліги конференцій
Луганська Зоря обіграла ісландський Брейдаблік у матчі другого туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.
Гра відбулася у Коупавогюрі на арені Копавогсвьоллур та завершилася з рахунком 1:0 на користь українського клубу.
Єдиний гол у матчі забив 19-річний форвард Зорі Ігор Горбач на 35-й хвилині гри після розіграшу кутового.
Після двох турів Зоря йде другою у турнірній таблиці групи квартету В, поступаючись Генту за різницею м’ячів. В обох команд по чотири очки. На третьому місці Маккабі Тель-Авів (3), а четвертий – Брейдаблік (0).
Наступний матч луганська команда проведе проти Маккабі 26 жовтня на виїзді.
Нагадаємо, у першому турі групового етапу Ліги конференцій Зоря зіграла внічию з бельгійським Гентом. Гра у Любліні завершилася з рахунком 1:1.
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