УЄФА переніс всі матчі збірних, які мали відбутися в Ізраїлі у жовтні

УЄФА ухвалив рішення про перенесення матчів збірних Ізраїлю, зокрема матч відбору на Євро-2024 проти Швейцарії, через безпекову ситуацію у країні.

Про це повідомила пресслужба організації.

— У зв’язку з поточною ситуацією з безпекою в Ізраїлі УЄФА вирішив перенести всі матчі, заплановані в Ізраїлі на найближчі кілька тижнів, – йдеться у рішенні.

Зазначається, що нові дати проведення ігор будуть затверджені пізніше.

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Які матчі в Ізраїлі перенесли?

Ізраїль – Швеція – відбір на Євро-2024 (12 жовтня);

Ізраїль – Естонія – відбір на Євро-2025 U-21 (12 жовтня);

Ізраїль – Німеччина – відбір на Євро-2025 U-21 (17 жовтня);

Міні-турнір за участю Ізраїлю, Бельгії, Гібралтару та Уельсу у межах відбору на Євро-2024 U17 (11 – 17 жовтня).

В УЄФА додали, що за кілька днів оцінять можливість проведення матчу відбору на ЧЄ-2024 Косово – Ізраїль, який запланований зараз на 15 жовтня.

— УЄФА продовжить уважно стежити за ситуацією і залишатиметься в контакті з усіма залученими командами, перш ніж ухвалювати рішення про нові дати і про потенційні зміни в інших майбутніх матчах, – зауважили в організації.

Що відбувається в Ізраїлі?

Зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

Після атаки ХАМАСу Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масовий призов резервістів, а Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок антитерористичної операції Залізні мечі проти палестинського руху ХАМАС.

За першу добу після нападу бойовиків ХАМАС Міністерство охорони здоров’я Ізраїля підтвердило понад 600 смертей ізраїльтян. Також повідомлялося про 2 156 поранених.

9 жовтня представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Газою.

Джерело : УЄФА

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