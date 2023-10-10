Гімн України перед матчем проти Північної Македонії виконає Танчинець
Збірна України зіграє проти команди Північної Македонії у межах кваліфікації Євро-2024 у Празі 14 жовтня.
Національний гімн України перед грою виконає фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець.
Гра на стадіоні празької Спарти Дженералі Арена має розпочатися о 16:00 за київським часом.
Матч Україна – Північна Македонія має принципове значення, адже обидві команди зараз мають по 7 очок у турнірній таблиці. Стільки ж очок має Італія, а Англія (13) є лідером групи С.
Перша зустріч команд у Скоп’є завершилася вольовою перемогою синьо-жовтих з рахунком 3:2. Тоді збірна України відігралася після пропущених двох голів.
Після матчу проти Північної Македонії на підопічних Сергія Реброва чекатиме виїзд до Мальти, з якою вони зіграють 17 жовтня. Фінальною грою у поточному відборі стане зустріч проти збірної Італії 20 листопада.
Дві найкращі команди групи здобудуть прямі путівки на Євро-2024, який відбудеться у Німеччині.
Фото: Без обмежень
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