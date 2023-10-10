Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Гімн України перед матчем проти Північної Македонії виконає Танчинець

Сергій Танчинець

Збірна України зіграє проти команди Північної Македонії у межах кваліфікації Євро-2024 у Празі 14 жовтня.

Національний гімн України перед грою виконає фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець.

Гра на стадіоні празької Спарти Дженералі Арена має розпочатися о 16:00 за київським часом.

Зараз дивляться

Матч Україна – Північна Македонія має принципове значення, адже обидві команди зараз мають по 7 очок у турнірній таблиці. Стільки ж очок має Італія, а Англія (13) є лідером групи С.

Перша зустріч команд у Скоп’є завершилася вольовою перемогою синьо-жовтих з рахунком 3:2. Тоді збірна України відігралася після пропущених двох голів.

Після матчу проти Північної Македонії на підопічних Сергія Реброва чекатиме виїзд до Мальти, з якою вони зіграють 17 жовтня. Фінальною грою у поточному відборі стане зустріч проти збірної Італії 20 листопада.

Дві найкращі команди групи здобудуть прямі путівки на Євро-2024, який відбудеться у Німеччині.

Читайте також
Без Циганкова та Ярмоленка: який вигляд має заявка України на жовтневі матчі відбору на Євро
збірна України тренування

Фото: Без обмежень

Джерело: УАФ
Без обмежень, Гімн України, Збірна Північної Македонії, Збірна України, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В УЄФА передумали допускати російські юніорські команди до змагань
президент УЄФА Чеферін
Визначено країни, які приймуть чемпіонат Європи з футболу у 2028 і 2032 роках
трофей чемпіонату Європи з футболу
Еден Азар оголосив про завершення кар’єри футболіста у 32 роки
Еден Азар
Футбольні воротарі інакше сприймають світ – науковці
Уго Льоріс
Футболістів Динамо помітили на вечірці у караоке-барі у комендантську годину
гравці Динамо у Бохо

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Гімн України перед матчем проти Північної Македонії виконає Танчинець
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Гімн України перед матчем проти Північної Македонії виконає Танчинець
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Гімн України перед матчем проти Північної Македонії виконає Танчинець
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Гімн України перед матчем проти Північної Македонії виконає Танчинець
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь