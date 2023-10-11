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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Калініна вийшла до 1/4 фіналу турніру у Чженчжоу, обігравши прихильницю Путіна

Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

Українка Ангеліна Калініна перемогла “нейтральну” росіянку Віру Звонарьову та вийшла до третього кола тенісного турніру серії WTA 500 у китайському Чженчжоу.

Друга ракетка України обіграла свою опонентку з рахунком 7:5, 6:1.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 36 хвилин, за які Калініна не зробила жодного ейсу та припустилася двох подвійних помилок.

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Впродовж матчу українка виграла шість геймів поспіль та переважала росіянку за відсотком набраних очок на першій та другій подачі.

Це була третя очна зустріч тенісисток та друга перемога Ангеліни.

Суперницею українки у чвертьфіналі стане переможниця матчу між китаянкою Цінь Вень Чжен та Марією Саккарі з Греції.

У стартовому колі турніру Калініна взяла гору над австралійкою Еллен Перес із п’ятої сотні рейтингу WTA.

Нагадаємо, у липні Польща не пустила до країни Віру Звонарьову. В МВС Польщі тоді зазначили, що російська спортсменка та прихильниця режиму Путіна намагалася потрапити до країни літаком з Белграда.

Ангеліна Калініна, Теніс
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