Україна – Північна Македонія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу зустрінеться з командою Північної Македонії у матчі сьомого туру відбору на Євро-2024 у групі С. Гра відбудеться 14 жовтня на Дженералі Арена у Празі.

Початок матчу о 16:00 за київським часом.

Де дивитися Україна — Північна Македонія

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Чернівці, Суспільне Харків), крім OTT-сервісів.

Зараз дивляться

В мережі інтернет матч можна буде переглянути на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

Крім того, в ефірі радіо Промінь відбудеться аудіотрансляція матчу.

Це буде сьома очна зустріч команд. У чотирьох іграх фортуна була на боці України, один раз команди зіграли внічию і ще в одному матчі зафіксували перемогу македонців.

Нагадаємо, червнева гра у Скоп’є завершилася вольовою перемогою збірної України з рахунком 3:2. Тоді синьо-жовті відігралися після пропущених двох голів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.