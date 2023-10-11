За 4 тижні назвемо фаворитом Усика: тренер Вайлдера про шанси українця у бою з Ф’юрі

Українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф’юрі у вересні підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок відбудеться у столиці Саудівської Аравії, але точна дата стане відома після бою Ф’юрі із Франсісом Нганну.

Тренер ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера, американець Малік Скотт поділився очікуваннями від цього бою. На його думку, зараз фаворитом вважається чемпіон WBC Ф’юрі, але з часом все може змінитися.

– В один момент я думав, що в цьому бою розподіл шансів 50 на 50, але тепер я віддаю перевагу Ф’юрі – 70 на 30. З огляду на те, яким був Усик у поєдинку проти Дюбуа, я не надто вражений його виступом, – сказав фахівець.

Скотт додав, що українець добре себе показав і відомо, на що він здатний. Також тренер Вайлдера зауважив, що йому сподобався Усик у двох поєдинках з Ентоні Джошуа.

Зараз дивляться

– Йому потрібні такі бої із рівними шансами. Зараз ми віддаємо перевагу Ф’юрі. Але я впевнений, що за чотири тижні ми назвемо фаворитом Усика, – припустив Скотт.

Нагадаємо, Деонтей Вайлдер тричі бився із Тайсоном Ф’юрі й залишається поки єдиним боксером, який не програв британцю. Перший бій у грудні 2018 року завершився нічиєю, два наступних американець програв достроково циганському королю.

Про проведення бою Усик – Ф’юрі оголосили у п’ятницю, 29 вересня. Він відбудеться 23 грудня або в січні 2024 року у столиці Саудівської Аравії – Ріяді. Більшість представників світу боксу вважають Ф’юрі абсолютним фаворитом майбутнього бою.

Джерело: ESNEWS

Фото: Малік Скотт

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