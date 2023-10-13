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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Або ти з Україною, або з рашистами: Ребров висловився щодо зрадника Тимощука

Ребров про Тимощука

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував позицію свого колишнього партнера у національній команді Анатолія Тимощука, який продовжує працювати у країні-агресорі Росії та не висловлюється проти війни в Україні.

Під час інтерв’ю Радіо Свободі Реброва запитали, щоб він сказав би Тимощуку, якби у нього була можливість з ним поспілкуватися. Фахівець вважає, що під час війни ніхто не може бути нейтральним або поза політикою, а Тимощук зробив свій вибір.

— У мене немає ніякого бажання розмовляти з такими людьми. Зараз триває війна, тому кожному потрібно визначитися, з ким ти — з Україною чи рашистами. Ти не можеш бути посередині. Я нейтральний, я поза політикою — зараз такого немає. Тимощук обрав ту сторону, – сказав Ребров.

Він додав, що у нього немає жодного бажання про це розмовляти, адже всі розуміють, скільки постраждало дітей.

Зараз дивляться

— Ми кажемо про дітей, про наше майбутнє, тому що дуже важливо думати про наше майбутнє. Скільки дітей постраждало, скільки людей виїхало з України через рашистів… Зараз, як я казав, немає середини. Ти повинен вирішити, де ти. Тимощук вирішив, що він там, – зауважив тренер.

За словами Реброва, про Тимощука він навіть не згадує, та додав: Я розумію, що колись ім’я Тимощука було великим у футболі, але зараз цього імені вже немає.

Анатолій Тимощук продовжив працювати у Росії навіть після повномасштабного вторгнення цієї країни на територію України. Він ігнорував запитання про війну та відмовчувався про звірства росіян.

Нещодавно стало відомо, що Тимощук подав скаргу до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні. З’ясувалося, що футболіст-зрадник не хоче втрачати свої нагороди, яких його позбавила УАФ.

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Фото: УАФ, ФК Зеніт

Джерело: Радіо Свобода
Анатолій Тимощук, Війна в Україні, Сергій Ребров, Футбол
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