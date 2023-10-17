УЄФА: Матч Бельгія – Швеція скасовано через ймовірний теракт

Футбольний матч Бельгія – Швеція у межах кваліфікації Євро-2024 скасовано після ймовірного теракту у Брюсселі.

Про це повідомив офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

Таке рішення ухвалили після консультацій із обома командами та місцевою поліцією.

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Як відбувався матч Бельгія – Швеція?

16 жовтня у межах восьмого туру відбору на Євро-2025 Бельгія приймала Швецію на стадіоні імені короля Бодуена у Брюсселі.

Рахунок у матчі відкрили гості на 15-й хвилині після того, як Віктор Дьокереш увірвався до штрафного бельгійців та пробив повз голкіпера Антверпена Матца Селса. Відновив паритет Ромелу Лукаку, реалізувавши пенальті на 31-й хвилині.

Після перерви футболісти довго не з’являлися на полі, після чого матч зупинили через теракт у Брюсселі.

За інформацією ЗМІ, футболісти збірної Швеції після того, як у перерві дізналися про смерть своїх вболівальників, відмовилися виходити на поле на другий тайм.

Що відомо про теракт у Брюсселі?

Увечері 16 жовтня невідомий чоловік відкрив вогонь по людям у Брюсселі. В результаті стрілянини загинули двоє вболівальників Швеції. Після скоєного зловмисник втік з місця події та перебуває у розшуку.

Перед скоєнням теракту вбивця записав відеозвернення, в якому назвав себе членом ІДІЛ і заявив, що “вбив невірних”. На відеокадрах, опублікованих у соцмережах, чоловік стверджує, що він здійснив напад в ім’я Бога.

Джерело : УЄФА

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