У Харкові вдень 27 серпня пролунали вибухи – під ударом опинився торговий центр в Основ’янському районі.

Вибухи у Харкові 27 серпня: що відомо

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, РФ атакувала безпілотником торговий центр в Основ’янському районі Харкова.

Наразі відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще чотири людини постраждали.

Зараз дивляться

Медики надають їм усю необхідну допомогу.

– Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки на місці ворожого влучання у Харкові. Проводиться евакуація людей, – йдеться у повідомленні.

На місці працюють усі наші екстрені служби.

Нагадаємо, останнім часом РФ дедалі частіше атакує місця великого скупчення людей. Так, 25 серпня Росія вдарила по бізнес-центру у щільній житловій забудові у Лозовій, що на Харківщині.

У п’ятницю, 21 серпня, ворог атакував торговий центр у Кривому Розі, внаслідок чого постраждали 130 людей, серед них 23 дитини. Також відомо про 15 загиблих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.