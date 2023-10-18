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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі

спортивна база Динамо у Запоріжжі зруйнована

Через російський ракетний обстріл у Запоріжжі зруйновано спортивну базу Динамо.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у соціальній мережі Facebook.

Черговий удар росіян по спортивній інфраструктурі. Через ракетний обстріл спортивна база Динамо у Запоріжжі – наша гордість і місце олімпійських надій – тепер зруйнована, – написав чиновник.

Він зазначив, що це вже 351-й спортивний об’єкт у 14 областях України, який постраждав від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників.

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Міністр назвав це черговою спробою окупантів знищити наше олімпійське майбутнє.

Але ніхто не зламає нашого духу. Українці завжди показують надлюдську силу і відвагу. Ми будуємо майбутнє, де спорт об’єднує, а не розділяє. Де стадіони – це місця радості та тріумфу, а не страху, – наголосив Гутцайт.

Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
Фото: Вадим Гутцайт
Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
Фото: Вадим Гутцайт
Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
Фото: Вадим Гутцайт
Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
Фото: Вадим Гутцайт
Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі

У ніч проти 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по території Запоріжжя. Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Внаслідок цього було частково зруйновано вісім квартир у двох під’їздах.

Станом на 14:30 відомо про двох загиблих, а в лікарні перебувають п’ятеро постраждалих.

Фото: Вадим Гутцайт

Війна в Україні, Вадим Гутцайт, Запоріжжя
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