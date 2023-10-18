Армія РФ знищила обстрілом спортивну базу Динамо у Запоріжжі
Через російський ракетний обстріл у Запоріжжі зруйновано спортивну базу Динамо.
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у соціальній мережі Facebook.
– Черговий удар росіян по спортивній інфраструктурі. Через ракетний обстріл спортивна база Динамо у Запоріжжі – наша гордість і місце олімпійських надій – тепер зруйнована, – написав чиновник.
Він зазначив, що це вже 351-й спортивний об’єкт у 14 областях України, який постраждав від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників.
Міністр назвав це черговою спробою окупантів знищити наше олімпійське майбутнє.
– Але ніхто не зламає нашого духу. Українці завжди показують надлюдську силу і відвагу. Ми будуємо майбутнє, де спорт об’єднує, а не розділяє. Де стадіони – це місця радості та тріумфу, а не страху, – наголосив Гутцайт.
У ніч проти 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по території Запоріжжя. Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Внаслідок цього було частково зруйновано вісім квартир у двох під’їздах.
Станом на 14:30 відомо про двох загиблих, а в лікарні перебувають п’ятеро постраждалих.
Фото: Вадим Гутцайт
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