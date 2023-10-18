Відомі вже дев’ять команд: хто зіграє у фінальній частині Євро-2024
Влітку 2024 року Німеччина прийме чоловічий чемпіонат Європи з футболу. Окрім господарки змагань вже відомо, що кваліфікацію на турнір успішно подолали ще вісім національних команд.
Всього за трофей у фінальній частині Євро-2024 боротимуться 24 команди.
Хто вийшов на Євро-2024?
- Німеччина (господар турніру);
- Бельгія (група F);
- Франція (переможець групи В);
- Португалія (переможець групи J);
- Іспанія (група A);
- Шотландія (група A);
- Туреччина (група D);
- Австрія (група F);
- Англія (група С).
Як Україна може вийти на Євро-2024?
Доля прямої путівки для підопічних Сергія Реброва залежить від них самих. Зараз синьо-жовті мають 13 очок після семи матчів. Остання гра у кваліфікації відбудеться проти Італії (20 листопада) – це буде номінально домашній матч у Леверкузені.
Збірна Англії (16) вже гарантувала собі путівку на Євро-2024, маючи ще два матчі у запасі. У збірної Італії, яка як і Україна претендує на вихід з другого місця, зараз 10 очок після шести матчів. Скуадра адзура перед грою з Україною зіграє проти Північної Македонії (17 листопада).
Якщо італійці втратять очки у матчі з македонцями, то синьо-жовтим в очній зустрічі достатньо буде не програти. Якщо підопічні Лучано Спаллетті здобудуть три очки, то збірна України має перемагати з різницею у два м’ячі та більше.
Також у синьо-жовтих залишатиметься шлях плейоф, якщо вони посядуть третє місце у своїй групі. Але, щоб туди потрапити, необхідно, щоб щонайменше дві з п’яти збірних із рейтингом дивізіону В Ліги націй, які мають вищий рейтинг, ніж в України, пробилися напряму на Євро-2024.
Це вже вдалося збірній Шотландії. Тепер потрібно, щоб на Євро-2024 через відбір пробилася ще хоча б одна із цих команд: Сербія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина або Фінляндія.
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