Відомі вже дев’ять команд: хто зіграє у фінальній частині Євро-2024

Влітку 2024 року Німеччина прийме чоловічий чемпіонат Європи з футболу. Окрім господарки змагань вже відомо, що кваліфікацію на турнір успішно подолали ще вісім національних команд.

Всього за трофей у фінальній частині Євро-2024 боротимуться 24 команди.

Хто вийшов на Євро-2024?

Німеччина (господар турніру);

(господар турніру); Бельгія (група F);

(група F); Франція (переможець групи В);

(переможець групи В); Португалія (переможець групи J);

(переможець групи J); Іспанія (група A);

(група A); Шотландія (група A);

(група A); Туреччина (група D);

(група D); Австрія (група F);

(група F); Англія (група С).

Як Україна може вийти на Євро-2024?

Доля прямої путівки для підопічних Сергія Реброва залежить від них самих. Зараз синьо-жовті мають 13 очок після семи матчів. Остання гра у кваліфікації відбудеться проти Італії (20 листопада) – це буде номінально домашній матч у Леверкузені.

Зараз дивляться

Збірна Англії (16) вже гарантувала собі путівку на Євро-2024, маючи ще два матчі у запасі. У збірної Італії, яка як і Україна претендує на вихід з другого місця, зараз 10 очок після шести матчів. Скуадра адзура перед грою з Україною зіграє проти Північної Македонії (17 листопада).

Якщо італійці втратять очки у матчі з македонцями, то синьо-жовтим в очній зустрічі достатньо буде не програти. Якщо підопічні Лучано Спаллетті здобудуть три очки, то збірна України має перемагати з різницею у два м’ячі та більше.

Також у синьо-жовтих залишатиметься шлях плейоф, якщо вони посядуть третє місце у своїй групі. Але, щоб туди потрапити, необхідно, щоб щонайменше дві з п’яти збірних із рейтингом дивізіону В Ліги націй, які мають вищий рейтинг, ніж в України, пробилися напряму на Євро-2024.

Це вже вдалося збірній Шотландії. Тепер потрібно, щоб на Євро-2024 через відбір пробилася ще хоча б одна із цих команд: Сербія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина або Фінляндія.

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