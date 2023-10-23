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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українка Кіченок відібралася на малий Підсумковий турнір WTA: з ким зіграє

Людмила Кіченок
Фото: Getty Images

Українка Людмила Кіченок виступить у парному розряді малого Підсумкового турніру WTA 2023 (WTA Elite Trophy) у китайському Чжухаї.

Вона зіграє у дуеті з норвезькою тенісисткою Ульрікке Ейкері. Всього на турнірі виступлять шість пар.

На стадії групового етапу учасниць розділили на дві групи: Бугенвілія та Лілія. Кіченок та Ейкері отримали третій номер посіву та потрапили до групи Бугенвіля. Їхніми суперницями будуть: японка Мію Като та індонезійка Алділа Сутджиаді, а також китайський дует Сюй Іфань та Ван Сію.

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Перша гра у Кіченок/Ейкері запланована на 24 жовтня проти китаянок, наступна відбудеться 25 жовтня проти Като/Сутджиаді.

До групи Лілія потрапили такі пари: Вероніка Кудерметова/Беатріс Хаддад Майя (Бразилія), Оксана Калашнікова (Грузія)/Яна Сізікова, а також китайська пара Сіню Цзян/Тан Цяньхуей.

За підсумками групового етапу до фіналу вийдуть переможці кожної з груп.

Турнір стартує 24 жовтня та триватиме до 29 жовтня у китайському Чжухаї. Він відбудеться вперше за чотири роки.

Людмила Кіченок двічі вигравала WTA Elite Trophy. У 2018-му вона це зробила у парі з сестрою Надією, а у 2019-му – зі словенкою Андреєю Клепач.

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