Барселона обіграла Шахтар у третьому турі юнацької Ліги УЄФА

Шахтар U-19 поступився одноліткам із каталонської Барселони у межах матчу групового етапу юнацької Ліги УЄФА.

Гра на стадіоні імені Йогана Кройфа, розташованому на клубній базі Барси, завершилася на користь господарів поля – 2:0.

Рахунок у матчі на 15-й хвилині відкрив німецький хавбек Барселони Ноа Дарвіх, який вдало зіграв на добиванні після рикошету. Шахтар відповів ударом у площину воріт, але виручив голкіпер каталонців.

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У другому таймі гірники знову мали нагоду зрівняти рахунок, та вдало зіграв воротар. Натомість наприкінці матчу Шахтар пропустив вдруге. Цього разу забив Хуан Ернандес.

В іншому матчі групи в Лізі УЄФА Порту U-19 розгромили однолітків із Антверпена з рахунком 4:1.

Турнірну таблицю очолюють юнаки з Барселони (9 очок), слідом іде Брага (6) та Шахтар (3). Юнацька команда Антверпена поки без очок.

У попередньому турі групового етапу Ліги УЄФА Шахтар U-19 здобув вольову перемогу над Антверпеном U-19 з рахунком 2:1.

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