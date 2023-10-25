Старший син Андрія Шевченка: Я – українець і нарешті підкріплюю це діями

Джордан Шевченко, син легенди українського футболу Андрія Шевченка, нещодавно розпочав навчання у Єльському університеті. Там, серед іншого, він розпочав вивчати українську мову та історію України.

В інтерв’ю Голосу Америки він розповів, що пишається тим, що є наполовину українцем, а вирішальним для його самоідентифікації як українця стало повномасштабне вторгнення Росії.

– До цього я не дуже підтримував свою українську сторону, та як тільки почалася війна, я відчув, що це мій обов’язок, тому що реальність така, що бути українцем – зараз під загрозою. Тому людям, які є українцями, потрібно зібратися разом і показати, чому ми важливі як країна, чому ми важливі як народ, – сказав Джордан.

Зараз дивляться

У Єлі поки що немає окремого курсу української мови, але університет домовився про онлайн-навчання для своїх студентів у Колумбійському університеті. Завдяки лекціям професора Тімоті Снайдера Джордан вчить історію України.

– Більшу частину своєї історії Україна перебувала під впливом зовнішніх сил. Річ Посполита із заходу, Московія зі сходу, потім османи з півдня – усі воюють за цю землю. І це в певному сенсі повторюється, бо ми маємо цю зовнішню силу, яка намагається претендувати на наші землі, поставити під загрозу свободу, але не підемо без бою, – розповів син легендарного футболіста.

Джордан розповів, що часто бував в Україні, але головною проблемою був мовний бар’єр.

– Ми жили в квартирі батька або в будинку бабусі. У мене багато приємних спогадів від спілкування з рідними. Особливо про наїдки моєї бабусі, було багато смачної домашньої їжі, але я відчував, що не міг доторкнутися до цієї моєї сторони глибоко, зокрема через мовний бар’єр, – сказав Джордан.

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Він також зізнався, що його знання української поки що на низькому рівні. Приміром у розмові з батьком він поки може використати кілька слів українською.

– Думаю, для нього це показує, що я беру ініціативу. Для мене важливо, що я – українець. Я нарешті підкріплюю це діями. Слава Україні! – підсумував Джордан Шевченко.

Також син Шевченка волонтерить в Українському домі в Єлі, де відповідає за збір коштів. У них є свій стіл на кампусі в університеті, де вони розповідають про війну і збирають пожертви, а в обмін на ці пожертви дарують наклейки, ручки, листівки.

Фото: Андрій Шевченко

Джерело : Голос Америки

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