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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Де дивитися бій Ф’юрі – Нганну

Ф'юрі Нганну

Володар чемпіонського поясу WBC Тайсон Ф’юрі проведе поєдинок проти бійця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну, для якого цей бій стане дебютом у боксі. Поєдинок відбудеться у саудівському Ріяді 28 жовтня.

Поєдинок розпочнеться близько 23:00 за київським часом.

Це буде десятираундовий бій, на кону якого спеціальний чемпіонський титул. Пояс WBC не розігруватимуть.

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Де дивитися бій Ф’юрі Нганну

Легально на території України пряму трансляцію поєдинку можна буде подивитися на сервісі TNT Sports та у додатку мовника. Це коштуватиме 20 фунтів стерлінгів (приблизно 900 грн).

Також бій можна буде подивитися на американському телеканалі ESPN+. Його показуватимуть за системою pay-per-view (плати й дивися). Вартість – $13 (500 грн).

Очікується, що після цього поєдинку буде оголошено про дату бою Усик – Ф’юрі. Попередньо повідомлялося, що боксери домовилися на 23 грудня 2023 року

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Фото: Queensberry Promotions

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