Золотий м’яч-2023: де дивитися церемонію та списки усіх номінантів

Золотий м’яч – одна з найпрестижніших індивідуальних футбольних нагород, які щорічно вручаються найкращому футболістові світу. Нагорода була заснована у 1956 році журналом France Football.

За інформацією ЗМІ, аргентинець Ліонель Мессі здобуде увосьме в кар’єрі трофей. Його конкурентами вважається норвежець Ерлінг Голланд та француз Кілліан Мбаппе.

П’ятиразовий володар премії Золотий м’яч Кріштіану Роналду опинився поза номінацією, а ось нещодавні лауреати премії Лука Модріч та Карім Бензема – серед претендентів.

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Факти ICTV розповідають, що потрібно знати про церемонію вручення Золотого м’яча 2023 року, зокрема де її дивитися та коли, списки усіх номінантів, а також як визначають лауреатів.

Коли вручення Золотого м’яча-2023 та де дивитися церемонію?

Церемонія вручення Золотого м’яча 2023 року відбудеться у театрі Шатле в Парижі (Франція) у понеділок, 30 жовтня 2023 року. Початок церемонії – о 18:00 за київським часом. Вручення нагороди заплановане на 21:45.

У прямому ефірі церемонію транслюватимуть: TNT Sports (Велика Британія), Paramount+ (США).

Також вручення нагороди Золотий м’яч можна буде подивитися на YouTube-каналі Футбол 2.0.

Крім того, вболівальники з усього світу зможуть безоплатно дивитися трансляцію Золотого м’яча-2023 на офіційному каналі L’Equipe на YouTube.

Номінанти на Золотий м’яч-2023 серед чоловіків

Воротарі: Андре Онана (Манчестер Юнайтед, збірна Камеруну), Еміліано Мартінес (Астон Вілла, збірна Аргентини), Яссін Буну (Аль-Хілаль, збірна Марокко);

Андре Онана (Манчестер Юнайтед, збірна Камеруну), Еміліано Мартінес (Астон Вілла, збірна Аргентини), Яссін Буну (Аль-Хілаль, збірна Марокко); Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті, збірна Хорватії), Рубеш Діаш (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Кім Мін Чже (Баварія, збірна Південної Кореї);

Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті, збірна Хорватії), Рубеш Діаш (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Кім Мін Чже (Баварія, збірна Південної Кореї); Півзахисники: Джамал Мусіала (Баварія, збірна Німеччини), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, збірна Бельгії), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид, збірна Англії), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Хвіча Кварацхелія (Наполі, збірна Грузії), Ніколо Барелла (Інтер, збірна Італії), Мартін Едегор (Арсенал, збірна Норвегії), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, збірна Німеччини), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид, збірна Бразилії), Родрі (Манчестер Сіті, збірна Іспанії), Лука Модріч (Реал, збірна Хорватії);

Джамал Мусіала (Баварія, збірна Німеччини), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, збірна Бельгії), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид, збірна Англії), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Хвіча Кварацхелія (Наполі, збірна Грузії), Ніколо Барелла (Інтер, збірна Італії), Мартін Едегор (Арсенал, збірна Норвегії), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, збірна Німеччини), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид, збірна Бразилії), Родрі (Манчестер Сіті, збірна Іспанії), Лука Модріч (Реал, збірна Хорватії); Форварди: Карім Бензема (Аль-Іттіхад, збірна Франції), Мохамед Салах (Ліверпуль, збірна Єгипту), Букайо Сака (Арсенал, збірна Англії), Рандаль Коло-Муані (ПСЖ, збірна Франції), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, збірна Норвегії), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, збірна Аргентини), Антуан Грізманн (Атлетіко, збірна Франції), Ліонель Мессі (Інтер Маямі, збірна Аргентини), Лаутаро Мартінес (Інтер, збірна Аргентини), Роберт Левандовський (Барселона, збірна Польщі), Віктор Осімхен (Наполі, збірна Нігерії), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції), Гаррі Кейн (Баварія, збірна Англії).

Номінанти на Золотий м’яч-2023 серед жінок

Воротарі: Дафне ван Домселар (Астон Вілла, збірна Нідерландів), Мері Ерпс (Манчестер Юнайтед, збірна Англії);

Дафне ван Домселар (Астон Вілла, збірна Нідерландів), Мері Ерпс (Манчестер Юнайтед, збірна Англії); Захисники: Ольга Кармона (Реал Мадрид, збірна Іспанії), Аманда Ілестедт (Арсенал, збірна Швеції), Міллі Брайт (Челсі, збірна Англії), Кеті Маккейб (Арсенал, збірна Ірландії), Венді Ренар (Ліон, збірна Франції), Марія Пілар Леон (Барселона, збірна Іспанії);

Ольга Кармона (Реал Мадрид, збірна Іспанії), Аманда Ілестедт (Арсенал, збірна Швеції), Міллі Брайт (Челсі, збірна Англії), Кеті Маккейб (Арсенал, збірна Ірландії), Венді Ренар (Ліон, збірна Франції), Марія Пілар Леон (Барселона, збірна Іспанії); Півзахисники: Рейчел Дейлі (Астон Вілла, збірна Англії), Гейлі Расо (Реал Мадрид, збірна Австралії), Джорджія Стенвей (Баварія, збірна Англії), Міядзава Хіната Манчестер Юнайтед, збірна Японії), Сальма Паральюело (Барселона, збірна Іспанії), Лена Обердорф (Вольфсбург, збірна Німеччини), Патрісія Гіхарро (Барселона, збірна Іспанії), Хасеґава Юі (Манчестер Сіті, збірна Японії), Айтана Бонматі (Барселона, збірна Іспанії), Джилл Роорд (Манчестер Сіті, збірна Нідерландів);

Рейчел Дейлі (Астон Вілла, збірна Англії), Гейлі Расо (Реал Мадрид, збірна Австралії), Джорджія Стенвей (Баварія, збірна Англії), Міядзава Хіната Манчестер Юнайтед, збірна Японії), Сальма Паральюело (Барселона, збірна Іспанії), Лена Обердорф (Вольфсбург, збірна Німеччини), Патрісія Гіхарро (Барселона, збірна Іспанії), Хасеґава Юі (Манчестер Сіті, збірна Японії), Айтана Бонматі (Барселона, збірна Іспанії), Джилл Роорд (Манчестер Сіті, збірна Нідерландів); Форварди: Альба Редондо (Леванте, збірна Іспанії), Кадідіату Діані (Ліон, збірна Франції), Лінда Кайседо (Реал Мадрид, збірна Колумбії), Фрідоліна Рольфьо (Барселона, збірна Швеції), Софія Сміт (Портленд Торнс, збірна США), Саманта Керр (Челсі, збірна Австралії), Єва Пайор (Вольфсбург, збірна Польщі), Дебінья (Канзас Сіті, збірна Бразилії), Ґуро Рейтен (Челсі, збірна Норвегії), Александра Попп (Фольфсбург, збірна Німеччини), Асісат Ошоала (Барселона, збірна Нігерії), Хадіджа Шоу (Манчестер Сіті, збірна Ямайки).

Номінанти на Трофей Копа:

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Едуардо Камавінга (Реал Мадрид), Гаві (Барселона), Педрі (Барселона), Алехандро Бальде (Барселона), Джамал Мусіала (Баварія), Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), Расмус Хьойлунд (Манчестер Юнайтед), Антоніу Сілва (Бенфіка), Ельє Ваі (Ланс).

Номінанти на Трофей Яшина:

Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Домінік Лівакович (Фенербахче), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Тібо Куртуа (Реал), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Майк Меньян (Мілан), Яссін Буну (Аль-Хіляль), Андре Онана (Манчестер Юнайтед), Бріс Самба (Ланс), Едерсон (Манчестер Сіті).

Як визначають лауреатів премії?

Рішення про присудження різних нагород ухвалюють по-різному. Визначають найкращих за участю журналістів та колишніх футболістів.

Золотий м’яч (чоловіки) : група журналістів з першої сотні рейтингу ФІФА голосує за претендентів. Кожна країна має одного представника журналістів, який голосує в міжнародному голосуванні.

: група журналістів з першої сотні рейтингу ФІФА голосує за претендентів. Кожна країна має одного представника журналістів, який голосує в міжнародному голосуванні. Золотий м’яч (жінки): рішення про присудження ухвалюється міжнародною групою журналістів. Однак це журі складається з 50 журналістів – по одному журналісту з кожної з 50 країн світу згідно з рейтингом.

рішення про присудження ухвалюється міжнародною групою журналістів. Однак це журі складається з 50 журналістів – по одному журналісту з кожної з 50 країн світу згідно з рейтингом. Трофей Копа : переможця визначає журі, до складу якого входять володарі Золотого м’яча.

: переможця визначає журі, до складу якого входять володарі Золотого м’яча. Трофей Яшина: переможець визначається так само, як і володар чоловічого Золотого м’яча.

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