Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Військовий, якого жорстоко побили та пограбували у Чорноморську, помер у лікарні
Дрони на Хмельниччині та Вінниччині і удар по Харкову: головні події ночі 3 листопада
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Терміново
Російські БпЛА атакували Хмельницький район: пролунали вибухи
Блискавка влучила у байдарку: на Полтавщині під час тренувань потонув 16-річний підліток
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Справа не лише в синцях: у Ф’юрі пояснили, чому перенесли бій з Усиком

Ф'юрі - Усик
Фото: Getty Images

Френк Воррен, промоутер чемпіона у надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф’юрі, підтвердив, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті відбудеться до середини березня 2024 року.

Спочатку бій Усик – Ф’юрі було заплановано на 23 грудня, але Тайсону знадобиться більше часу для відновлення після виснажливого поєдинку проти Френсіса Нганну, який відбувся минулого вікенду у Ріяді.

Британець здобув перемогу над камерунцем роздільним рішенням суддів.

Зараз дивляться

Чому перенесли бій Усик – Ф’юрі

Попри те, що Ф’юрі стверджував, що готовий вийти на ринг проти Усика в грудні, його промоутер Воррен чітко дав зрозуміти, що бій буде перенесено.

— Справа не лише в синцях, а й у тому, що він був у 12-тижневому таборі і у нього народилася дитина. Це був важкий бій (проти Нганну, – Ред.), тому йому потрібно поїхати додому і відпочити кілька тижнів. У нього лише шість тижнів на тренування, – сказав Воррен.

Він додав, що якби поєдинок проти Нганну закінчився раніше, а не тривав усі десять раундів, то 23 грудня було б ймовірною датою.

— Але коли Тайсон сказав, що все ще готовий битися з Усиком, я сказав: Ні, не готовий, – зазначив промоутер британця.

Коли відбудеться бій Усик – Ф’юрі

Чотири головні боксерські організації погодилися на перенесення дати бою Усик – Ф’юрі.

За словами Воррена, бій відбудеться до 2 березня. На кону поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі стоятимуть чотири чемпіонські пояси. Воррен сказав, що точну дату бою оголосять “досить скоро”.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
I’m feel: Роналду підколов Усика його відомою фразою – реакція українця
Усик Роналду

Джерело: Eurosport

Бокс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
I’m feel: Роналду підколов Усика його відомою фразою – реакція українця
Усик Роналду
Бій Усик – Ф’юрі перенесли: коли відбудеться довгоочікуваний поєдинок
Олександр Усик
Дуже проста людина: Усик зізнався, про що говорив з Роналду на вечорі боксу у Ріяді
Усик Роналду
Агов, жаднюго! Усик записав зухвале відеозвернення до Ф’юрі щодо дати бою
Справа не лише в синцях: у Ф’юрі пояснили, чому перенесли бій з Усиком
Це ганьба для боксу: Нганну закликав покарати суддів, які віддали перемогу Ф’юрі
Френсіс Нганну

Завантаження

Ігри
Відео
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході

Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.

Діана Линник
Очевидці про атаку на Харків | Зеленський подякував ППО | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
Справа не лише в синцях: у Ф’юрі пояснили, чому перенесли бій з Усиком
Жертв після обстрілу Нової пошти побільшало | Блінкен в Ізраїлі | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
Справа не лише в синцях: у Ф’юрі пояснили, чому перенесли бій з Усиком
Реакція Зеленського на удари РФ | Страйк польських перевізників | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
Справа не лише в синцях: у Ф’юрі пояснили, чому перенесли бій з Усиком
ЗСУ розбили штаб росіян на Арабатській стрілці | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
Справа не лише в синцях: у Ф’юрі пояснили, чому перенесли бій з Усиком
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь