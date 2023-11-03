Справа не лише в синцях: у Ф’юрі пояснили, чому перенесли бій з Усиком

Френк Воррен, промоутер чемпіона у надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф’юрі, підтвердив, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у гевівейті відбудеться до середини березня 2024 року.

Спочатку бій Усик – Ф’юрі було заплановано на 23 грудня, але Тайсону знадобиться більше часу для відновлення після виснажливого поєдинку проти Френсіса Нганну, який відбувся минулого вікенду у Ріяді.

Британець здобув перемогу над камерунцем роздільним рішенням суддів.

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Чому перенесли бій Усик – Ф’юрі

Попри те, що Ф’юрі стверджував, що готовий вийти на ринг проти Усика в грудні, його промоутер Воррен чітко дав зрозуміти, що бій буде перенесено.

— Справа не лише в синцях, а й у тому, що він був у 12-тижневому таборі і у нього народилася дитина. Це був важкий бій (проти Нганну, – Ред.), тому йому потрібно поїхати додому і відпочити кілька тижнів. У нього лише шість тижнів на тренування, – сказав Воррен.

Він додав, що якби поєдинок проти Нганну закінчився раніше, а не тривав усі десять раундів, то 23 грудня було б ймовірною датою.

— Але коли Тайсон сказав, що все ще готовий битися з Усиком, я сказав: Ні, не готовий, – зазначив промоутер британця.

Коли відбудеться бій Усик – Ф’юрі

Чотири головні боксерські організації погодилися на перенесення дати бою Усик – Ф’юрі.

За словами Воррена, бій відбудеться до 2 березня. На кону поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі стоятимуть чотири чемпіонські пояси. Воррен сказав, що точну дату бою оголосять “досить скоро”.

Джерело: Eurosport

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