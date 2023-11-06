Свьонтек розібралася із “нейтральною” Соболенко у півфіналі Підсумкового турніру WTA
Польська тенісистка Іга Свьонтек стала фіналісткою Підсумкового турніру WTA 2023, що триває у мексиканському Канкуні.
Місце у фіналі вона розіграла з першою ракеткою світу – “нейтральною” білорускою Аріною Соболенко. Свьонтек взяла гору над спортсменкою без прапору та гімну у двох сетах з рахунком 6:3, 6:2.
Тенісистки провели на корті одну годину та 37 хвилин, за які Свьонтек зробила дві подачі навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала три з семи брейкпойнтів.
Півфінальна зустріч полячки з “нейтральною” білорускою розтягнулася на два дні через дощ. У неділю матч зупинили за рахунку 2:1 на користь Іги. Варто зауважити, що пауза у матчі пішла на користь полячці, яка з брейком пішла у відрив у рахунку (4:1).
Відеоогляд матчу Свьонтек – Соболенко – 6:3, 6:2
Суттєва перевага Свьонтек відчувалася й у другій партії – її два брейки у партії остаточно зафіксували перемогу над Соболенко.
У вирішальному матчі турніру Свьонтек зустрінеться з американкою Джессікою Пегулою, яка в іншому півфіналі обіграла співвітчизницю Корі Гауфф із рахунком 6:2, 6:1.
Для Свьонтек перемога у фіналі Підсумкового турніру дозволить повернути собі першу позицію рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), яке поки тимчасово обіймає Соболенко.
Завантаження
Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.Василь Саф’янюк