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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Свьонтек розібралася із “нейтральною” Соболенко у півфіналі Підсумкового турніру WTA

Іга Свьонтек
Фото: Depositphotos

Польська тенісистка Іга Свьонтек стала фіналісткою Підсумкового турніру WTA 2023, що триває у мексиканському Канкуні.

Місце у фіналі вона розіграла з першою ракеткою світу – “нейтральною” білорускою Аріною Соболенко. Свьонтек взяла гору над спортсменкою без прапору та гімну у двох сетах з рахунком 6:3, 6:2.

Тенісистки провели на корті одну годину та 37 хвилин, за які Свьонтек зробила дві подачі навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала три з семи брейкпойнтів.

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Півфінальна зустріч полячки з “нейтральною” білорускою розтягнулася на два дні через дощ. У неділю матч зупинили за рахунку 2:1 на користь Іги. Варто зауважити, що пауза у матчі пішла на користь полячці, яка з брейком пішла у відрив у рахунку (4:1).

Відеоогляд матчу Свьонтек – Соболенко – 6:3, 6:2

Суттєва перевага Свьонтек відчувалася й у другій партії – її два брейки у партії остаточно зафіксували перемогу над Соболенко.

У вирішальному матчі турніру Свьонтек зустрінеться з американкою Джессікою Пегулою, яка в іншому півфіналі обіграла співвітчизницю Корі Гауфф із рахунком 6:2, 6:1.

Для Свьонтек перемога у фіналі Підсумкового турніру дозволить повернути собі першу позицію рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), яке поки тимчасово обіймає Соболенко.

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Підсумковий турнір WTA, Теніс
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