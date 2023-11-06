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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Збірна України проведе спаринг перед грою з Італією: ЗМІ назвали суперника

збірна України
Фото: УАФ

Збірна України з футболу перед вирішальною грою у відборі на Євро-2024 проти команди Італії проведе контрольну гру. Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

Матч відбудеться у польському Гданську у п’ятницю, 16 листопада, де синьо-жовті проводитимуть свій тренувальний збір.

Суперником підопічних Сергія Реброва стане гданський футбольний клуб Лехія, який цей сезон проводить у Першій лізі Польщі.

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Матч Італія – Україна у відборі на Євро-2024

Гра відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені на стадіоні БайАрена. Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за київським часом.

У цьому матчі має визначитися доля другої прямої путівки від групи С на чемпіонат Європи з футболу, що відбудеться у Німеччині. Переможцем квінтету достроково стала команда Англії.

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У турнірній таблиці групи С Україна посідає другу сходинку після семи зіграних матчів. В активі синьо-жовтих 13 очок. Італія розташувалася на третьому місці (10 очок у шести матчах).

Варто зауважити, що Скуадра Адзура перед грою з Україною проведе матч у межах відбору проти команди Північної Македонії 17 листопада.

Джерело: Ігор Бурбас

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Збірна України, Футбол
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