Збірна України проведе спаринг перед грою з Італією: ЗМІ назвали суперника
Збірна України з футболу перед вирішальною грою у відборі на Євро-2024 проти команди Італії проведе контрольну гру. Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.
Матч відбудеться у польському Гданську у п’ятницю, 16 листопада, де синьо-жовті проводитимуть свій тренувальний збір.
Суперником підопічних Сергія Реброва стане гданський футбольний клуб Лехія, який цей сезон проводить у Першій лізі Польщі.
Матч Італія – Україна у відборі на Євро-2024
Гра відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені на стадіоні БайАрена. Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за київським часом.
У цьому матчі має визначитися доля другої прямої путівки від групи С на чемпіонат Європи з футболу, що відбудеться у Німеччині. Переможцем квінтету достроково стала команда Англії.
У турнірній таблиці групи С Україна посідає другу сходинку після семи зіграних матчів. В активі синьо-жовтих 13 очок. Італія розташувалася на третьому місці (10 очок у шести матчах).
Варто зауважити, що Скуадра Адзура перед грою з Україною проведе матч у межах відбору проти команди Північної Македонії 17 листопада.
Джерело: Ігор Бурбас
Завантаження
Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.Василь Саф’янюк