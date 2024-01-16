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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Хто допомагає Усику готуватися до бою з Ф’юрі: українець опублікував фото

Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до історичного бою проти британця Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Бій Усик – Ф’юрі запланований на 17 лютого у столиці Саудівської Аравії — Ріяді.

Спаринг-партнери Усика

Володар чемпіонських поясів за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі показав боксерів, які допомагають його готуватися до бою з британцем та перебувають у тренувальному таборі.

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Одним із спаринг-партнерів українця є сербський боксер Санель Хасанович. Також у його таборі німець Емануель Одіасе, який теж залучався під час підготовки до бою з британцем Даніелем Дюбуа.

Крім того, разом з Усиком працюють британець Даррен Шилі, поляк Маріуш Вах та ще один українець Володимир Кацук.

Усик зі спаринг-партнерами

Фото: Ready to fight

Бій Усик – Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона в гевівейті відбудеться 17 лютого у Ріяді.

Раніше став відомий андеркард вечору боксу, у якому головною подією стане бій Усик – Ф’юрі.

Зокрема, одним із поєдинків вечора боксу стане реванш колишніх чемпіонів світу у першій важкій вазі – австралійця Джея Опетая та латвійця Майріса Брієдіса. Опетай є одним із спаринг-партнерів Ф’юрі.

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Джерело: Ready to fight

Фото: Lomus

Бокс, Олександр Усик
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