Костюк обіграла росіянку та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open

Українка Марта Костюк вперше у кар’єрі вийшла до четвертого кола тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2024.

У трьох сетах вона здобула вольову перемогу над “нейтральною” росіянкою Еліною Аванесян з рахунком 6:2, 4:6, 4:6.

Тенісистки провели на корті 2 години та 33 хвилини, за які Марта зробила шість ейсів, припустилася п’яти подвійних помилок та реалізувала сім із 24 брейкпойнтів.

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Костюк першою з українок подолала бар’єр третього кола на австралійському мейджорі поточного сезону. Ще одна українка Леся Цуренко програла “нейтральній” білорусці Аріні Соболенко у двох сетах – 0:6, 0:6.

Australian Open-2024. Еліна Аванесян — Марта Костюк Томова – 6:2, 4:6, 4:6

За вихід до чвертьфіналу Марта зіграє проти переможниці матчу між бразильською тенісисткою Хаддад Маєю Беатріс та “нейтральною” росіянкою Марією Тімофеєвою.

20 січня до 1/8 фіналу спробують пробитися Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Зазначимо, що Костюк вперше вийшла до 1/8 фіналу Australian Open. Також вона повторила свій найкращий результат на турнірах серії Grand Slam – у 2021 році вона грала у четвертому колі на Ролан Гаррос.

У попередньому колі Марта у трьох сетах здобула вольову перемогу над сіяною Елізе Мертенс із Бельгії з рахунком 5:7, 6:1, 7:6 (10:6).

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